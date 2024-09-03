Паралимпийская спортсменка из Латвии Диана Круминя взяла золото в Париже

Круминя с первой попытки метнула копье на дистанцию ​​24,99 метра, став лидером и добившись нового паралимпийского рекорда.

В продолжении Круминя метнула копье на отметку 23,67 метра, в третьей попытке - на 23,99 метра, четвертая попытка не засчитывалась, в пятой попытке копье было брошено на 23,09 метра, но в заключительной шестой попытке результат составил 24,09 метра.

Бразильянка Раиса Рош-Машад завоевала серебряную медаль с броском 23,51 метра, а китаянка Лин Ситона завоевала бронзовую медаль с броском 22,35 метра.

Всего в этой сборной группе выступали 12 спортсменов.