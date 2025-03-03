Пабрикс: два года назад я призывал создать линию обороны на границе — где она?

Вот, собственно, его пост: "Два года назад я призывал создать оборонительную линию типа линии Маннергейма на границе с Россией и Белоруссией. Что сделано за два года? Укрепрайоны, минные поля, электронные системы детектирования, огневые точки и так далее?"

Среди комментаторов сторонников у Пабрикса оказалось немного. Большинство упрекает его в бездействии на посту министра или пишет, что в такой оборонительной линии нет смысла - она устарела. Вот некоторые из их откликов:

- Тут вопрос к профессионалам, есть ли толк от такой линии? От ракет и дронов она не защитит.

- Интересно получается: будучи министром обороны, вы не создали линию Маннергейма, а когда покинули должность министра, начали призывать к ее созданию. Для вас больше нет места в предвоенной политике?

- Приятно было бы читать: "Я, будучи министром, начал делать то-то и то-то", а вместо этого мы читаем: "Призывал, говорил" и так далее. И народ повелся - он ведь так правильно говорит (прическа красивая, бананы раздает).

- А почему вы ее не создали, когда были министром обороны?

- Зато у нас ратифицирована Стамбульская конвенция и взят зеленый курс - будем спасать климат Китая!

- Кто-то в XXI веке собирается бетонировать амбразуры в приграничных лесах...

- Ракеты и самолеты над оборонительными линиями пролетают, два латвийских катера 2х5 м тоже не остановят десантные корабли.

- Оборонительная линия нужна. Как в Украине в 2023-м. Во время контрнаступления мы видели, как трудно было пробиться через оборонительную линию Суровикина. Кто сейчас отвечает за оборонительную линию? Неужели пацифист Андрис Спрудс? Сейчас латвийскую границу мог бы перейти даже российский объединенный батальон грибников.

- Почему нельзя раздать всем оружие? Это было бы дешевле и эффективнее. Украина доказала, что это критически важно в начале войны.

- За твой счет.

(От редакции: напомним, что именно при Пабриксе в Минобороны случился скандал с закупкой еды на 200 миллионов евро.)