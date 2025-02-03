Одёжи меньше, чем на голой. Канье Уэст произвёл фурор, приведя нагую жену на вручение премии «Грэмми» (ФОТО)

Как отмечает Variety, в этом году Канье был номинирован на лучшую рэп-композицию. Проходя по ковровой дорожке, его жена Бьянка Цензори сняла шубу, представ перед публикой в прозрачном платье, в котором она оставалась полностью обнаженной для камер. Тем временем Канье был в черной футболке, штанах и черных солнцезащитных очках.

После шокирующего появления на красной дорожке многие американские газеты сообщили, что Канье Уэст и его жена на самом деле были «незваными гостями» и были «выгнаны» с церемонии вручения премии «Грэмми».

Однако большинство этих статей впоследствии были удалены. Журнал Variety опубликовал корректирующую статью, в которой утверждается, что пара просто появилась на красной дорожке «Грэмми», а затем быстро ушла.