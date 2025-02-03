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Одёжи меньше, чем на голой. Канье Уэст произвёл фурор, приведя нагую жену на вручение премии «Грэмми» (ФОТО)

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 21:04

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Супружеская пара Канье Уэста и Бьянки Сенсори ввызвара фурор на церемонии вручения премии «Грэмми» 2025 года. Сначала на красной дорожке этого престижного мероприятия собралось множество известных артистов, таких как Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Карди Би. Всё шло чин по чину, как вдруг...

Как отмечает Variety, в этом году Канье был номинирован на лучшую рэп-композицию. Проходя по ковровой дорожке, его жена Бьянка Цензори сняла шубу, представ перед публикой в прозрачном платье, в котором она оставалась полностью обнаженной для камер. Тем временем Канье был в черной футболке, штанах и черных солнцезащитных очках.

После шокирующего появления на красной дорожке многие американские газеты сообщили, что Канье Уэст и его жена на самом деле были «незваными гостями» и были «выгнаны» с церемонии вручения премии «Грэмми».

Однако большинство этих статей впоследствии были удалены. Журнал Variety опубликовал корректирующую статью, в которой утверждается, что пара просто появилась на красной дорожке «Грэмми», а затем быстро ушла.

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