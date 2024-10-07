"Действительно, если бы хотели его сохранить, то надо было начать его ремонтировать много лет назад. Рига, как экономически ориентированный город, поняла, что если построить Rail Baltica, то мост на улице Альтонава будет снесен, поэтому ремонтировать смысла нет, просто укрепить так, чтобы мост "продержался" до новой железной дороги.

Сейчас мы в ситуации: эксперты пришли к выводу, что мы сможем ездить по нему еще два года, но после этого, скорее всего, придется его снести. Если бы мы планировали заранее, мы бы продумали, как эффективнее организовать движение. Мы думаем о сборном мосте, который будет дороже. Это все последствия Rail Baltica," - заявил в интервью Neatkarīgā мэр Риги Вилнис Кирсис.

Уже сообщалось, что в начале весны мост признали небезопасным и закрыли для движения. После инспекции на нем было восстановлено движение транспорта массой до пяти тонн.