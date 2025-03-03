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Отправила роскошное авто для мужа: связи латвийской бизнесвумен в РФ

© LETA 3 марта, 2025 18:19

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Гражданка Латвии и предпринимательница Елена Бонча-Бруевич косвенно владеет в России несколькими дочерними компаниями, связанными с бизнесом минеральных удобрений. Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", эти "дочки" опосредованно способствовали строительству портового терминала в российском порту Усть-Луга.

Программа выяснила, что полтора года назад в Латвии эту предпринимательницу наказали за то, что она обошла санкции, отправив в Россию роскошный автомобиль для своего мужа.

Семь лет назад, несмотря на возражения общественности, в Юрмале был построен православный храм Казанской иконы Божией Матери. Специальное мероприятие было посвящено спонсорам - предпринимателям Елене и Андрею Бонч-Бруевичам, чьи имена были выгравированы на новых колоколах.

В том же 2018 году Юрмальская городская дума под руководством тогдашнего мэра Гатиса Труксниса одобрила строительство индивидуальных жилых домов на участке, который ранее был выкуплен латвийской компанией "Ultramar", принадлежавшей супругам.

Супруги Бонч-Бруевич на протяжении многих лет тесно сотрудничали между собой и управляли своими компаниями. Основным направлением они выбрали перевозку российских минеральных удобрений. В России создана компания с таким же названием и брендом "Ультрамар". Она начала строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга в Ленинградской области и сотрудничала с попавшими под санкции предприятиями "ФосАгро", "Уралкалий" и "Акрон".

В интервью 2019 года Бонч-Бруевич хвастался, что российская компания "также выполняет государственную задачу", перенаправляя грузы из других портов Балтии.

В настоящее время владельцами российской компании "Ультрамар" являются Бонч-Бруевич, депутат Московской думы Дмитрий Голубков и Максим Воробьев, находящийся под санкциями США и являющийся братом губернатора Московской области Андрея Воробьева, который находится в европейском санкционном списке. Однако сейчас формальных связей с латвийской компанией "Ultramar" нет.

После начала полномасштабной войны Андрей Бонч-Бруевич передал права собственности своей жене. Председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис рассказал программе, что за деятельностью компании в Латвии следят службы безопасности, и в настоящее время она фактически находится в состоянии простоя.

(Lsm.lv)
 

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