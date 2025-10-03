Отопительный сезон: хватит ли Латвии газа?

В министерстве пояснили, что при оценке степени заполнения Инчукалнского ПГХ следует учитывать, что емкость хранилища значительно превышает потребление газа в Латвии в отопительный сезон, а часть пользователей хранилища являются иностранными предприятиями, Поэтому заполнение хранилища, которое в настоящее время составляет около 56% от технической емкости, не следует рассматривать как показатель повышенных рисков для поставок природного газа в отопительный сезон.

Сезон закачки природного газа начался 1 мая этого года, и процесс закачки газа в ПГХ близок к завершению, но все еще продолжается.

По состоянию на 29 сентября текущего года общий объем природного газа в Инчукалнском ПГХ достиг 14,03 ТВтч, что составляет около 80 % от общего объема, запланированного к закачке. Сезон закачки планируется завершить с 17,6 ТВтч природного газа.

Министерство также пояснило, что объемы закачки природного газа были нестабильными в течение последних пяти лет. В этом году объем закачки уже превысил показатель 2022 года.

Несмотря на то, что объемы закачки природного газа за последние пять лет сильно колебались, количество газа в хранилище значительно превышало потребление природного газа в Латвии во время отопительного сезона.

За три года потребление природного газа в Латвии достигало 6,6-7,8 ТВтч. Это говорит о том, что объем газа, хранящегося в Инчукалнском ПГХ, уже способен полностью покрыть как прогнозируемое потребление Латвии, так и обеспечить природным газом потребителей в соседних странах.

