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Доступность

Откуда мошенники знают, где искать богатых людей — нет ли утечки данных из банков?

la.lv 23 февраля, 2025 10:28

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Сейчас очень часто пишут о мошенничествах, жертвы которых теряют тысячи евро. В связи с этим у читателей LA.LV возникли вопросы, как мошенники узнают, где искать людей, особенно пенсионеров, у которых на счетах в банках лежат тысячи? Нет ли какой-то утечки данных? Вот что отвечают на это эксперты.

Руководитель медийных отношений Swedbank Янис Кропс подчеркивает: мошенники узнают о средствах на счете, когда клиент сам разглашает данные и дает доступ к счету или банковской карте. Проверить остаток на счете - дело недолгое.

Увы, мошенники, заполучившие данные доступа, могут не только украсть деньги со счета, но и назанимать от имени жертвы денег от различных альтернативных кредитных учреждений, которые не уделяют безопасности такое же внимание, как коммерческие банки. Полученные деньги потом будут украдены вместе со всеми остальными средствами на счете. Поэтому банки отчаянно призывают клиентов ни при каких обстоятельствах не разглашать данные, поскольку человек рискует не только потерять деньги, но и оказаться в долгах, избавиться от которых очень сложно.

Еще один из способов мошенничества: счет пострадавшего клиента преступники могут использовать в качестве счета денежных мулов - закинуть туда деньги других обворованных клиентов банков и обналичить их в банкомате, используя карту, которую клиент им передал.

Что касается утверждения, будто мошенники не звонят клиентам, у которых нет крупных сумм на счете, это не соответствует истине.

Преступники не знают, сколько денег у потенциальной жертвы, которой они звонят, так как они обзванивают всех подряд наобум.

Да, есть возможность, что кто-то попадется на удочку мошенников повторно, как и есть шанс, что кого-то, кому удалось несколько раз подряд от них отбиться, занесут в список тех, кого обмануть труднее, и мошенники не будут тратить время на звонок по этому номеру. Но на это рассчитывать не стоит. Методы мошенников настолько разнообразны, что все вероятные сценарии невозможно предвидеть. Поэтому банки призывают всех быть внимательными и никогда не разглашать никаких данных - ни звонящим, ни пишущим, ни тем, кто выдает себя за членов семьи.

В любом случае действовать надо так: разговор прекращаем и сразу же перезваниваем этому родственнику, в полицию и в свой банк. В безопасности будет тот, кто не даст себя запугать, поддавшись эмоциям, и сможет как можно дольше сохранять здравый ум.

Руководитель группы общественных отношений CERT.LV Лига Бесере обращает внимание на факт, что мошенники потенциально могут также оценить материальное состояние жертвы, используя общедоступную информацию, в частности, посты в соцсетях. Впрочем, как правило, киберпреступники не столь разборчивы и атакуют широкий круг людей, рассчитывая, что не все клюнут на их удочку.

О тех, кто получил сообщение или звонок от мошенников и не стал их жертвой либо ничего не потерял, общество ничего не узнает. В новостях, как правило, появляются случаи, когда имели место значительные потери. На просьбу преступников заплатить приличный "налог", чтобы якобы получить наследство от неизвестного родственника, или перечислить деньги на "безопасный счет", так как тот, который есть, якобы находится под угрозой, скорее всего откликнутся те, у кого деньги на счете имеются.

Впрочем, следует иметь в виду: свои данные и информацию для доступа к счету надо беречь и тогда, когда у вас взять вроде бы нечего: преступники часто берут кредиты от имени жертвы, а возвращать их, возможно, придется потерпевшему.

Тем, кто обнаружил, что стал жертвой мошенничества, нужно немедленно сообщить об этом в свой банк, а потом заявить в полицию.

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