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Отец Яниса Тиммы: «Прах сына до сих пор не захоронен. Не можем оформить свидетельство о смерти»

Редакция PRESS 17 января, 2025 20:37

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Ровно месяц назад, в ночь с 16 на 17 декабря, бездыханного Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Тело спортсмена доставили в Латвию, где кремировали, но, как оказалось, до сих пор не похоронили.

32-летний баскетболист покончил с собой в день рождения Анны Седоковой, с певицей он официально развелся за неделю до трагедии. По мнению семьи спортсмена, в деле по-прежнему много белых пятен.

Отец баскетболиста до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Мужчина рассказал «СтарХиту», что Янис до сих пор не обрел последний приют.

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти, — поделился Райтис Тимма со „СтарХитом“. — Все, что знаю. Этими вопросами занимается мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, все уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить. Развеивать прах не хорошо».

В последние годы перед смертью спортсмен отдалился от родных — почти не общался с родителями, перестал уделять время единственному сыну Кристиану, которого очень любил, прервал контакты с друзьями. Близкие связывают это с влиянием Седоковой. 

Родственники уверены, что именно по вине Анны Тимма лишился карьеры и превратился в нищего. Говорят, что он вкладывал огромные суммы в бизнес жены, обеспечивал ее роскошную жизнь, оформил на жену несколько квартир в столице. Экс-солистка «ВИА Гры» не комментирует эту информацию, но на днях предоставила сестре Яниса скрины банковских переводов — мол, она финансово помогала экс-возлюбленному даже после расставания.

 

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