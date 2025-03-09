Отец убитой Юстине Рейниковой: я бил, но не убивал — «Неаткарига»

Адвокат отца убитой девочки Владимира Рейникова Аугустс Пуятс сообщил, что экспертиза не установила причину смерти, поэтому защита считает, что обвиняемых Владимира и Сандру Рейниковых нужно было судить за нанесение телесных повреждений.

Пуятс также заявил, что написанному в СМИ верить нельзя, а также пока невозможно комментировать то, что сторона обвинения усмотрела четыре отягчающих обстоятельства, усугубляющих вину Рейникова. "Когда будет полный приговор, тогда можно будет говорить о том, есть отягчающие обстоятельства или нет. Думаю, что это неправильно - требовать пожизненного заключения за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Моя позиция исключительно такова, никаких выдумок. Жизнь покажет, что докажет апелляция", - считает Пуятс.

На вопрос, каково его чисто человеческое мнение об этом деле, адвокат дал ответ: "Нет никакого человеческого мнения, я всего лишь защищаю своего клиента. Мои интересы - защита клиента, таков закон об адвокатах".

Ранее Пуятс заявлял в СМИ, что просил переквалификации на другую статью, так как причина смерти не была установлена и он считает, что были нанесены телесные повреждения средней тяжести - поскольку их констатировала судмедэкспертиза.

Владимир Рейников признал, что он девочку бил, но не убивал, и что тело ребенка было спрятано.

Как выяснила "Неаткарига" в суде, 28 января Латгальский районный суд в Даугавпилсе огласил сокращенный приговор по уголовному делу об убийстве Юстине Рейниковой. Отец убитой был приговорен к лишению свободы на 20 лет с пробационным надзором на три года, мачеха - к лишению свободы на 17 лет с пробационным надзором на три года.

Кроме того, Рейниковым было предъявлено обвинение в жестоком и насильственном обращении с малолетней Юстине, в результате чего ей были причинены физические и психические страдания. Мачеха совершила такое преступное деяние один раз, отец - дважды.

Во время судебных прений представители обвинения ходатайствовали перед судом о наказании в виде 21 года лишения свободы для Сандры Рейниковой и пожизненном заключении для Владимира Рейникова.