Отчет Национальной службы здравоохранения за 2024 год: что урезать, где добавить и как выжить

4 045 990 евро из прогнозируемой суммы перерасхода составляют расходы на обеспечение неотложной медицинской помощи, а 14 196 358 евро - на обеспечении различных услуг плановой помощи.

В службе также прогнозируют, что объем оказанных в 2024 году стационарных услуг сверх запланированного может составить сумму в 5 459 968 млн евро.

Полностью данные об объеме медицинских услуг, обеспеченных в прошлом году, станут известны в феврале, сообщает НСЗ.

В прошлом году НСЗ также предоставила дополнительные средства на обеспечение различных услуг здравоохранения на сумму 19 920 597 евро.

Ранее НСЗ уже предлагала ряд изменений в правилах Кабинета министров о порядке организации и оплаты медицинских услуг, которые до сих пор не были утверждены.

Например, одно из предложений НСЗ - определить, что планируемое количество пациентов в лечебном учреждении не должно превышать запланированное на прошлый год количество пациентов более чем на 10%, а также было предложено оплачивать возникшие переработки, разделяя их по программам услуг и применяя коэффициент 0.3. НСЗ надеется, что таким образом пациенты будут более тщательно оценивать, нужно ли в конкретных случаях именно стационарное лечение.

Кроме того, в службе планируют расширить перечень медицинских услуг, в котором количество пациентов планируется в соответствии с фактическим числом получивших лечение, включив в эту группу услуги для детей, услуги по трансплантации, онкологии, протезированию, психиатрии и другим программам.

В свою очередь, планируемое на следующий год финансирование на обеспечение стационарных услуг составляет 674 254 936 евро, что на 27 млн больше выделенной в прошлом году суммы - 646 759 608 евро. Как отмечает НСЗ, при этом значительная часть дополнительных средств предназначена для расходов на оптимизацию систем цифровизации.

Комментируя нарушения в электронной системе здравоохранения, НСЗ отметила, что сейчас идет проверка системы и нарушения будут зафиксированы. Однако сейчас у службы нет информации о конкретных нарушениях в системе.

При этом в НСЗ сообщили, что 13 января состоится первое заседание рабочей группы, на котором будут пересмотрены принципы планирования стационарных медицинских услуг. До 1 апреля текущего года НСЗ планирует в срочном порядке внести поправки в правила организации и порядка оплаты услуг здравоохранения, направив на утверждение в том числе не реализованные ранее предложения.