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От Washington Post отписываются сотни тысяч читателей из-за отказа газеты поддержать Камалу Харрис

© BBC 30 октября, 2024 11:02

Для настроения 0 комментариев

Владелец газеты Washington Post, основатель Amazon Джефф Безос (на фото) столкнулся с кризисной ситуацией, после того как более 200 тысяч читателей отказались от подписки на это влиятельное издание. Причина — Безос решил, что его газета не будет больше поддерживать ни одного из кандидатов в президенты.

В минувшую пятницу WP объявила, что больше не будет выступать в поддержку претендентов на пост президента США. Издание традиционно, с 1970 годов поддерживало кандидатов от Демократической партии. По информации источников в редакции WP, издание готовило материал в поддержку Камалы Харрис, который теперь не будет опубликован.

Решение Безоса вызвало негодование внутри редакции и среди подписчиков, некоторые из которых сохраняли преданность газете более 50 лет. Генеральный директор WP Уильям Льюис в своей объясняющей суть дела колонке написал, что решение руководства продиктовано стремлением не оказывать влияние на выбор избирателей.

Однако в Гильдии Washington Post, представляющей интересы сотрудников, заявили, что глубоко обеспокоены и самим шагом, и заявлением гендиректора.

«Сообщение от Уилла Льюиса, а не от самой редакционной коллегии, заставляет нас беспокоиться, что руководство вмешивается в работу редакторского состава», — говорится в заявлении Гильдии.

Британец Уилл Льюис был недавно назначен Безосом на пост генерального директора. Его критики напоминают, что в прошлом он не раз фигурировал в крупных скандалах, в частности, в медиа, принадлежащих Руперту Мердоку.

Бывший исполнительный редактор WP Марти Бэрон назвал отказ от поддержки кандидатов трусостью и бесхребетностью нынешнего руководства газеты.

Объяснения Безоса

В понедельник владелец газеты Джефф Безос опубликовал колонку, в которой объяснил свою позицию. По его словам, он принял такое решение, потому что был обеспокоен тенденцией, при которой люди теряют доверие к традиционным средствам массовой информации и потребляют новости из социальных сетей. Это, по мнению Безоса, делает читателей крайне уязвимыми для дезинформации.

«Большинство людей считают, что СМИ предвзяты. Тот, кто этого не видит, мало внимания уделяет реальности, а те, кто борется с реальностью, проигрывают», — написал Безос, один из самых богатых людей в мире.

Борьбу за Белый дом между Камалой Харрис и Дональдом Трампом многие в США называют стресс-тестом для американской демократии. Однако Безос убежден, что никакая позиция СМИ не может повлиять на исход выборов.

«Ни один из неопределившихся избирателей в Пенсильвании не скажет: «Я поддерживаю мнение такой-то газеты». Ни один. На самом деле поддержка кандидатов в СМИ создает ощущение предвзятости и отсутствия независимости. Покончить с этим — наше принципиальное решение, и оно правильное», — написал владелец WP в своей колонке.

Между тем 20 колумнистов издания выпустили совместное заявление, в котором назвали решение руководства газеты отказом от многолетних фундаментальных принципов.

Дэвид Хоффман, недавний лауреат Пулитцеровской премии за серию статей в Washington Post о том, как авторитарные режимы используют новые технологии для подавления инакомыслия, написал открытое письмо, в котором заявил, что США столкнулись в реальной угрозой автократии в лице Трампа.

«Я считаю неоправданным и бессовестным, что мы потеряли голос в этот опасный момент», — написал Хоффман и сообщил, что выходит из состава редколлегии издания.

Противники решения Безоса обращают внимание на то, что в тот же день, когда газета решила не публиковать материал в поддержку Харрис, владелец газеты встречался с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

Безос в своей колонке называет это чистым совпадением и уверяет, что его решение никак не связано с его деловыми интересами и не является уступкой Трампу.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа его отношения с миллиардером Безосом складывались плохо. Трамп написал множество едких и даже грубых твитов в адрес бизнесмена.

Скандальная тенденция

Неделей ранее такое же решение — не поддерживать ни одного из кандидатов — приняло руководство газеты Los Angeles Times, хотя издание делало это на протяжении многих лет. LA Times планировала поддержать кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис, но владелец газеты миллиардер Патрик Сун-Шион заблокировал этот шаг.

Из-за такого решения в отставку ушла главный редактор издания Мариэль Гарза. «Своей отставкой я хочу дать понять, что не согласна с тем, что мы будем молчать. В опасные времена честные люди обязаны бороться, и я это делаю», — заявила Гарза.

Washington Post — одно из влиятельнейших и старейших американских изданий. Именно эта газета поспособствовала отставке президента Ричарда Никсона вследствие разоблачения, вошедшего в историю как Уотергейтский скандал.

Сейчас многие бывшие подписчики WP обыгрывают в соцсетях официальный девиз газеты «Демократия умирает во тьме» и пишут, что для WP тьма уже наступила.

Лорен Санчес и Джефф Безос прибывают на вечеринку Vanity Fair Oscar после 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Беверли-Хиллз.

 

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