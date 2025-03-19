От 100 евро за визит: за что ещё платить собственникам квартир и домов?

Согласно дополнениям к правилам КМ № 238 о пожарной безопасности, введенным еще в 2017 году, владельцы квартир и домов обязаны раз в десять лет проводить проверку электрической системы низкого напряжения — от электросчетчика до лампочек и розеток. Причем приглашать нужно не абы какого электрика, а сертифицированного Латвийской ассоциацией электроэнергетиков и электростроителей или же Латвийским братством электриков. Их список можно найти на интернет-сайтах данных организаций. И специалист должен предъявить соответствующий сертификат.

Электрик осмотрит электрощит, места соединения проводов, саму проводку с обязательным использованием тепловизора. Он покажет температуру в потенциально опасных местах, и если та повышена, то собственнику порекомендуют провести ремонт. Кроме того, специалист проверит состояние заземления, соединения контактов проводов. Ведь именно здесь чаще всего происходит нагрев, когда со временем контакты обугливаются. Но все советы электрика носят только рекомендательный характер, так как заставить ремонтировать проверяющий не имеет права.

Сертифицированный статус влечет за собой и повышенную оплату услуги. Чтобы проверить обычную квартиру, вплоть до четырехкомнатной, электрику требуется не больше часа. Но за свои услуги он возьмет 100-200 евро. Он должен выдать акт о проведении проверки и распечатку фотографий тепловизора. Данные документы требуется хранить десять лет и показывать инспектору Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) при проверке.

В ГПСС заявляют, что специально ходить по домам они не собираются. Но вот если произойдет пожар и при расследовании у собственника на руках не окажется документа, его могут признать виновником пожара с последующим возмещением ущерба всем пострадавшим.

Технологии изменились

Большинство жителей Латвии проживают в домах, построенных до 1991 года. А тогда самыми мощными электроприборами были разве что холодильник и телевизор. Стиральная машина-автомат была супердефицитным товаром, а доступная техника — к примеру, «Малютка» или изделие завода РЭЗ «Рига» — потребляла куда меньше электроэнергии. Зато электрокалориферы использовались на тех же дачах по максимуму — электричество стоило копейки. Из-за этого тоже случались пожары. Поэтому обязанность проводить периодические проверки электропроводки была прописана в правилах пожарной безопасности в редакции еще 1965 года.

Но более чем за полвека в энергетике многое изменилось. Ушли в прошлое алюминиевые провода, так как выяснилось, что, помимо дешевизны, этот металл имеет весьма неприятные свойства — его окисление может привести к пожару.

Места соединения жил проводов сейчас обязательно должны выполняться в монтажных и распределительных коробках при помощи сертифицированных сжимов. Раньше же жилы просто скручивали между собой, а затем оборачивали изоляционной лентой. Хорошо еще, что скрутки находились в распределительных коробках, а ведь электрикам встречаются скрутки проводов прямо на поверхности стены или потолка. А в каком состоянии находятся розетки в некоторых квартирах, где контакты искрят при подключении электроприборов?!

Оберегайте детей

Помимо соблюдения пожарной безопасности повышенное внимание к электрическим розеткам нужно проявлять родителям, имеющим маленьких детей. Ежемесячно в Латвии регистрируется до 10 электротравм, которые получают младенцы. Чаще всего причиной являются попытки детей засунуть пальцы или какие-то мелкие предметы в розетку. В связи с этим предприятие энергоснабжения Sadales tIkls призывает родителей, у которых есть дети в возрасте до пяти лет, особо позаботиться о безопасной среде в жилище — например, установить защиту на розетки, обеспечить, чтобы детям не были доступны неизолированные или поврежденные провода, а также подключенное к электросети электрооборудование.

Играя рядом с розетками, недавно электротравмы получили две девочки, а также трехлетний мальчик. Одному ребенку было всего 11 месяцев — маленькая девочка засунула палец в розетку, в результате чего получила ожог указательного пальца 2-й степени. Вторая девочка получила электротравму, прикоснувшись к контактным гнездам.

В свою очередь трехлетний мальчик получил ожоги руки, воткнув в розетку провод наушников. Электротравму получил и шестилетний мальчик, прикоснувшись к проводу удлинителя электрической пилы.

С подобными случаями специалисты Sadales tIkls сталкиваются регулярно. Поэтому эффективное решение для снижения риска электротравм — это защита контактных гнезд, которую можно приобрести, например, в магазинах строительных товаров.

Нагрузки возросли

Современный холодильник потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем его предшественник из 70-80-х годов прошлого века. Лампы накаливания заменили энергосберегающие. Но зато электроприборов в среднестатистической семье стало куда больше. Это и электрочайники, и кофеварки, и те же стиральные машины, микроволновые печи, компьютеры, хлебопечки и пр. И когда все эти приборы подключаются к одной линии, то предохранители в щитках плавятся, разрывая цепь и прекращая подачу тока. Когда такое происходит слишком часто, это является весомым поводом вызвать электрика.

Но до беды можно и не доводить. Для этого нужно заменить электропроводку. Представитель Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электростроителей Гунарс Валдманис считает, что в домах, построенных в довоенные и советские времена, она больше не соответствует современному потреблению и нагрузке. Но это заявление можно считать лишь констатацией факта. У многих владельцев индивидуального жилья на подобные работы просто нет денег. Ведь для прокладки новых проводов придется штробить стены, а затем проводить штукатурные и отделочные работы. Общая стоимость ремонта будет исчисляться цифрой с тремя, а то и четырьмя нулями.

Подвесили на очередной финансовый крючок

Конечно, никто не станет опровергать прописные истины о необходимости содержать в порядке домашнюю электропроводку. Однако в последнее время на владельцев недвижимости навесили слишком много финансовых обременений. Государственные и муниципальные службы буквально фонтанируют идеями.

Так, раньше всем советовали остеклять лоджии для экономии тепла, а теперь вдруг оказывается, что этот процесс необходимо унифицировать при разработке проектов и выплате денег разработчикам. Затем всех заставили ликвидировать кухонные вытяжки с доступом к системе вентиляции и установить детекторы дыма. Потребовали даже спилить решетки на окнах первых этажей, поскольку в случае пожара они мешают огнеборцам проникнуть в квартиры и эвакуировать жильцов.

Список подобных чиновничьих предписаний можно продолжать и продолжать. И все они требуют значительных финансовых расходов. Владение квартирой и собственным домом становится все более затратным мероприятием. И требование о вызове сертифицированного электрика из этого же ряда.

Всякий раз при неисполнении назначаемых предписаний власти грозят штрафами. Хорошо еще, что наш бюрократический аппарат весьма неповоротлив и не в состоянии уследить за выполнением всех нормативных актов. Но, возможно, причина столь рьяного законотворчества в том, что в Латвии, по мнению иностранных экспертов, слишком много жителей проживает в собственных квартирах и домах по сравнению со старой Европой. И владельцев недвижимости (за исключением обеспеченных слоев населения) можно поставить в такие рамки, что они сами будут избавляться от своего имущества.

Александр ФЕДОТОВ