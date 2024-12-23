Юревицс отметил, что, несмотря на вызовы, в этом году было сделано много для укрепления безопасности Латвии и ее государственности. "Я рад, что удалось добиться освобождения Дома Москвы от враждебных Латвии сил," — отметил он.

В качестве еще одного важного шага для обеспечения безопасности Юревицс упомянул изменения, согласно которым все руководители местных самоуправлений в Латвии должны будут иметь доступ к государственной тайне. "Это актуально, потому что относительно некоторых руководителей местных властей есть сомнения по поводу их лояльности Латвии," — сказал политик.

Юревицс также отметил, что в этом году удалось укрепить роль государственного языка, особенно выделив изменения в Трудовом кодексе, которые запрещают дискриминацию молодежи Латвии из-за необоснованных требований к знанию русского языка.

Юревицс положительно оценил также достижения в сфере экономического развития и повышения благосостояния общества. "В течение полугода шли сложные дискуссии о налоговой реформе, и в конце концов удалось провести разумную реформу, которая получила поддержку как со стороны работодателей, так и со стороны работников," — пояснил он.

Юревицс напомнил, что в этом году парламентарии также работали над реализацией Стамбульской конвенции, приняв несколько нормативных актов для предотвращения насилия в семье и обществе, в том числе изменив Уголовный кодекс и введя электронное наблюдение, то есть браслеты для насильников.

"В целом, этот год был полон значимых дел, и я горжусь тем, что сделала фракция 'Нового единства'," — подвел итог года политик.