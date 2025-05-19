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Острожно! Новый парк Сканстес, как и парк Победы, полны битого стекла. Как так вышло?

Редакция PRESS 19 мая, 2025 17:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Bez Tabu/ TV3

Благоустройство территории нового рижского парка Сканстес и окрестностей обошлось более чем в 21 миллион евро. Так что жителей крайне удивили осколки стекла, торчащие тут и там из земли, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«В настоящее время в парке нет ни одного квадратного метра земли, который не был бы завален осколками стекла и другим мусором, видимо, оставшимся от когда-то существовавших здесь огородов. Учитывая, что парк уже открыт и трава начала отрастать, эти опасные объекты вскоре могут оказаться полностью скрытыми под растительностью, что значительно увеличит риск травмирования посетителей, особенно детей и домашних животных», — такое письмо написал в программу рижанин Сергей.

Журналисты Bez Tabu лично убедились в том, что Сергей говорит правду - прямо у входа в парк в земле видны осколки стекла разного размера.

В муниципалитете утверждают, что часть почвы с бывшего земельного участка была очищена и использована повторно, однако, как все можно убедиться собственными глазами, полностью избавиться от загрязнений не удалось.

"Парк Сканстес был построен на месте, которое десятилетиями находилось в запустении: здесь были небольшие огороды, заброшенные здания и кучи мусора. В настоящее время существует договоренность с застройщиком о том, что после завершения проекта застройщик будет регулярно осматривать территорию для выявления и сбора осколков стекла", - обещают в Рижской думе.

Похожая ситуация была ранее и в парке Победы. Там тоже использовали землю, в которой были осколки. И тоже обещали, что все стекло уберут.

Год назад представитель строителей парка Победы, компании Aidaco Group, сообщил Bez Tabu, что Рижская дума распорядилась повторно использовать чернозем на территории парка.

По словам представителя Рижской думы Инеты Миглане, гарантия на работы в парке Победы действует до ноября 2028 года. Департамент имущества уже дважды очищал землю от стекла, это делали и представители застройщика, но стекла в игровой зоне по-прежнему опасно блестят.

"Происходит процесс эрозии почвы. Он образуется в результате выпадения осадков, оседания почвы и других природных процессов. Бывшие загрязнения начинают выходить из нижних слоев почвы. Это происходит не сразу, а в ходе более длительного процесса. На каждой территории закреплены сотрудники, мы рассматриваем возможность обследования территорий. Нам не нужно менять повязки каждый день", - говорит представитель отвечающей за территорию Rīgas meži Иева Гейстере.

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