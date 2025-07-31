Летели в Лондон, а сели в Брюсселе: коллапс воздушного трафика над Англией затронул и airBaltic

«airBaltic» пояснила, что, несмотря на возобновление работы радиолокационной системы, восстановление воздушного движения задерживается. Поэтому, согласно актуальной информации, прилет в лондонский аэропорт Гатвик будет задержан, что также повлияет на обратный рейс в Ригу, который также будет задержан.

Как уже сообщалось, из-за технических проблем NATS нарушено авиасообщение по всей Великобритании. Компания сообщила, что было ограничено количество самолетов, которые могут находиться в воздушном пространстве «Лондонской зоны контроля». Технические проблемы были связаны с диспетчерским центром NATS в Сванвике, Хемпшире.

Аэропорт Гетвик сообщил, что это затронуло все вылеты по всей Великобритании. Несколько самолетов, которые должны были приземлиться в аэропортах Великобритании, были вынуждены кружить в воздухе или были перенаправлены на другие аэродромы.

В среду в Великобритании отменено более 120 авиарейсов из-за технической неисправности службы воздушного движения NATS, что вызвало возмущение руководителей авиакомпаний.



Глава Ryanair Нил Макмахон призвал руководителя NATS Мартина Рольфа уйти в отставку из-за этой аварии. «Ужасно, что пассажиры снова страдают от задержек и отмены рейсов», — сказал Макмахон. «Очевидно, что с августа 2023 года, когда произошел сбой в системе NATS, никаких уроков не было извлечено». Глава EasyJet Дэвид Морган выразил «крайнее разочарование» тем, что сбой системы снова «причиняет неудобства нашим клиентам в это напряженное и важное для путешествий время года».