Нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию: ЧП в Даугавпилсе

В понедельник сотрудники полиции получили информацию о том, что в Даугавпилсе, на улицах Смилшу и Энергетику, были повреждены четыре автомобиля: Mercedes Benz, Volvo XC90, Volvo S80 и Fiat Stilo. Владельцы этих транспортных средств сообщили полиции, что повреждения вызваны нацарапанными на кузове буквами «Z», символизирующими военную агрессию.

Общий материальный ущерб владельцев транспортных средств составил 3800 евро.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Южно-Латгальского полицейского управления установили личность предполагаемого преступника – мужчину 1992 года рождения – и задержали его в тот же день. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции.

В связи с этим событием возбуждено уголовное дело по статье 74.1 части первой Уголовного закона, а именно за публичное прославление геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, а также публичное прославление вышеперечисленного, отрицание, оправдание или грубое пренебрежение геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, совершённого, в том числе, геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, совершённого СССР или нацистской Германией против Латвии и её жителей. Наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, испытательный срок, принудительные работы или штраф.

Также возбуждено уголовное дело по статье 185, части 1 Уголовного кодекса, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Это деяние наказывается лишением свободы на срок до двух лет, краткосрочным арестом, испытательным сроком, общественными работами или штрафом.

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