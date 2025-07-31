Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Июля Завтра: Angelika, Ruta, Sigita
Доступность

Нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию: ЧП в Даугавпилсе

© LETA 31 июля, 2025 13:25

Важно

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

В понедельник сотрудники полиции получили информацию о том, что в Даугавпилсе, на улицах Смилшу и Энергетику, были повреждены четыре автомобиля: Mercedes Benz, Volvo XC90, Volvo S80 и Fiat Stilo. Владельцы этих транспортных средств сообщили полиции, что повреждения вызваны нацарапанными на кузове буквами «Z», символизирующими военную агрессию.

Общий материальный ущерб владельцев транспортных средств составил 3800 евро.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Южно-Латгальского полицейского управления установили личность предполагаемого преступника – мужчину 1992 года рождения – и задержали его в тот же день. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции.

В связи с этим событием возбуждено уголовное дело по статье 74.1 части первой Уголовного закона, а именно за публичное прославление геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, а также публичное прославление  вышеперечисленного, отрицание, оправдание или грубое пренебрежение геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, совершённого, в том числе, геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, совершённого СССР или нацистской Германией против Латвии и её жителей. Наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, испытательный срок, принудительные работы или штраф.

Также возбуждено уголовное дело по статье 185, части 1 Уголовного кодекса, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Это деяние наказывается лишением свободы на срок до двух лет, краткосрочным арестом, испытательным сроком, общественными работами или штрафом.

ФОТО имиджевое

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
88 реакций
88 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 31.07.2025
Юрмала: дыра — это нора; в Дзинтари появилась «дыра в заборе» за 23 000 евро
Sfera.lv 12 минут назад
У каждого четвёртого «лёгочника» — рак: врачи RAKUS бьют тревогу
Bitnews.lv 32 минуты назад
Пистолет наголо, Супермен, ужасы и робот. Киноафиша с 1 по 7 августа
Bitnews.lv 1 час назад
Военным сохранят пенсии за выслугу лет, но срок службы увеличат
Bitnews.lv 1 час назад
Германия: ад для путешественников
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: что, по русски уже можно?
Sfera.lv 2 часа назад
Министр: экономить на дорогах — недальновидно!
Bitnews.lv 3 часа назад
Норвегия: да минует нас чаша сия
Sfera.lv 5 часов назад

Стали задавать вопросы о его прошлом: премьер-министр Литвы ушел в отставку

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому всё чаще стали задавать вопросы о его бизнесе и прошлом, объявил в четверг об отставке с постов премьер-министра и председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому всё чаще стали задавать вопросы о его бизнесе и прошлом, объявил в четверг об отставке с постов премьер-министра и председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).

Читать
Загрузка

В Латвии растёт благосостояние: миллионеров становится всё больше

Латышские СМИ 14:00

Латышские СМИ 0 комментариев

В 2024 году в мире появилось 680 000 новых миллионеров. Согласно отчёту Global Wealth Report, подготовленному швейцарским банком UBS, число миллионеров увеличилось в большинстве из 56 проанализированных стран. Исключением стала Эстония, где число миллионеров, наоборот, сократилось, сообщает nra.lv.

В 2024 году в мире появилось 680 000 новых миллионеров. Согласно отчёту Global Wealth Report, подготовленному швейцарским банком UBS, число миллионеров увеличилось в большинстве из 56 проанализированных стран. Исключением стала Эстония, где число миллионеров, наоборот, сократилось, сообщает nra.lv.

Читать

Стратегические приоритеты LSM утверждены: LR4 закрывают, языковую концепцию меняют

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Читать

Хотел переодеться: в Елгаве пьяный мужчина застрял в контейнере для сбора текстиля. ВИДЕО

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

Читать

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Русские террористы…» (ВИДЕО, ФОТО)

Мир 13:22

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Читать

«Голый пистолет», «Плохие парни-2» и ещё одна премьера: киноафиша 1-7 августа

Киноафиша 13:19

Киноафиша 0 комментариев

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

Читать