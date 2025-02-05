Осторожно: в Латвии растет заболеваемость гриппом и пневмонией

Интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе в среднем составила 352,8 случая на 100 000 населения, что выше, чем неделей ранее, когда интенсивность составляла 225,2 случая.

На прошлой неделе грипп был клинически диагностирован у 246 пациентов, что на 89 пациентов больше, чем неделей ранее. В свою очередь, пневмония диагностирована у 111 пациентов, что на 14 человек больше, чем неделей ранее. Другие острые инфекции верхних дыхательных путей были подтверждены у 1109 пациентов.

На прошлой неделе случаи гриппа были зарегистрированы в девяти районах мониторинга. Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в муниципалитете Гулбене. Грипп также зарегистрирован в Екабпилсском районе, Елгаве, Лиепае, Риге, Даугавпилсе, Резекне и Валмиерском районе.

На прошлой неделе в больницах на грипп было проверено 531 пациент, у 109 человек грипп был подтвержден. В настоящее время преобладающим вирусом гриппа в Латвии является грипп А.

На прошлой неделе также поступило четыре сообщения о смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа. Все пациенты были старше 50 лет и имели множественные сопутствующие заболевания и факторы риска.

Всего с начала сезона гриппа зарегистрировано 1064 случая заболевания гриппом.

За последнюю неделю также увеличилось количество случаев пневмонии. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в этом сезоне число пациентов, обратившихся за амбулаторным лечением по поводу пневмонии, как минимум в два раза превышает показатели предыдущих сезонов.

Между тем заболеваемость COVID-19 осталась на уровне предыдущей недели. Лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания COVID-19, что на семь меньше, чем неделю назад.

Всего было проведено 1102 лабораторных теста для подтверждения или исключения COVID-19, что больше, чем 1090 тестов, проведенных неделей ранее. Из них заражение COVID-19 подтверждено в 3,6% случаев, что меньше, чем в предыдущие недели.

На прошлой неделе число госпитализированных с COVID-19 пациентов осталось на уровне предыдущей недели — с этим диагнозом в больницы поступило на 38 человек больше.

На прошлой неделе в больницах проходили лечение 69 пациентов с инфекцией COVID-19, из них у 29 пациентов был установлен первичный диагноз COVID-19. На прошлой неделе также было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.

Центр сообщает, что в настоящее время вакцинация от гриппа за счет государства доступна каждому жителю, поскольку круг получателей вакцины был расширен. Аналогичным образом медицинские учреждения могут использовать имеющиеся в их запасах вакцины для вакцинации пациентов, не входящих в группы риска.

Вакцинация против гриппа по-прежнему рекомендуется, поскольку распространение гриппа может продолжаться до конца мая, однако иммунитет вырабатывается в течение десяти дней после вакцинации, сообщают эксперты.

Вакцинация особенно рекомендуется пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Также рекомендуется вакцинировать тех, кому предстоит пройти медицинские процедуры и находиться в больнице.