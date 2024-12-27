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Оставленная без присмотра свеча: в Риге загорелся девятиэтажный дом

Редакция PRESS 27 декабря, 2024 09:34

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На улице Друвиенас, в рижском районе Межециемс, в квартире многоэтажного дома произошел пожар. По предположениям, причиной возгорания могла стать оставленная без присмотра зажженная свеча, сообщает программа "Degpunktā".

В Риге, на улице Друвиенас, 36, загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного дома. Предполагается, что причиной возгорания могла стать оставленная без присмотра зажженная свеча.

Оперативные службы эвакуировали всех людей и животных, проживающих в этом подъезде дома. По предварительной информации в результате пожара никто из людей не пострадал.

Госудаственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает быть особенно внимательными и ответственными в праздничные дни, соблюдая требования пожарной безопасности. Свечи и гирлянды порадуют, обогреватели согреют, а вкусное праздничное застолье насытит, если вы будете осторожны, пишет служба в социальной сети Х и отмечает, что лучший подарок на праздники - это... Безопасные праздники!

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