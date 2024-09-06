- Я получил руководящее указание от руководства Думы подготовить проект решения о демонтаже памятника.

- Памятника или скульптуру?

- Не знаю, тут в разных местах есть и то, и другое.

- Скульптуру - понятно. А постамент, тоже собираетесь сносить?

- Не знаю, это мне надо поисследовать, какой у него статус.

- Не надо, сейчас пришлю справку от Государственного Управления культурного наследия, что постамент является частью охраняемого пейзажа исторического центра Риги, который менять нельзя.

- Спасибо, это мне очень облегчит работу.

Подготовленный проект юрист должен передать на рассмотрение Комитета развития. Комитет решит, выносить этот проект на рассмотрение пленарного заселения думы или отклонить. Если вынесет - тогда Дума в полном составе будет голосовать. Чем кончится - предсказать трудно.

За что голосовать - это юристы должны еще придумать. Вице-мэр Ратниекс, который бьется за уничтожение Барклая с упорством носорога, поставил задачу юристам придумать, как снести постамент.

Поскольку понимает: постамент со всеми надписями сам по себе является мемориалом Барклая. А без прямого разрешения Управления культурного наследия сделать это непонятно, как.

Скульптуру охраняет договор дарения, который Ратниекс пытается разорвать в одностороннем порядке. Для чего его подручные пишут в Думу грозные письма, Барклай, мол, подпадает под закон о пропаганде фашизма, а значит, скульптуру следует уничтожить. Вместе с постаментом. На меньшее они не согласны.

Я, собственно, уже не против. Привозите, у меня во дворе скульптуре будет надежнее и спокойнее. Образуется целая выставка скульптур, отвергнутых Думой. Которыми другой город бы гордился. Если постамент им снести не удастся, - а я не понимаю, как они могут этого добиться, - вместо одного памятника станет два, один в Риге, один в Юрмале. Как в детском стишке Агнии Барто: книжкой дал по голове, была книжка - стало две. Потом за убытки с ними посужусь.

Ждём, что придумают думские юристы. Потом будет заседание Комитета. Оно открытое, любой может присутствовать. Схожу, послушаю, расскажу.