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Особо отметила изнасилования и пытки, совершенные российскими военными: Браже в Совете ООН

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Жестокие деяния российских военных - изнасилования, пытки и унижения - абсолютное зло, подчеркнула в видеоформате на 58-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже акцентировала внимание на том, что три года назад Россия совершила акт беспричинной и необоснованной агрессии, начав жестокое полномасштабное вторжение в суверенное и мирное соседнее государство Украину. Министр иностранных дел напомнила, что в итоге тысячи невинных мирных жителей убиты, миллионы перемещены, целые города превращены в руины.

Браже обратила внимание, что задокументированы сотни случаев системного использования русскими военными сексуального насилия в качестве орудия войны и еще куда больше таких, о которых не сообщалось. Дипломат подчеркивает, что российские власти совершают преступления против человечности, используя пытки как поддерживаемую государством политику в отношении жителей и военнопленных Украины.

Министр иностранных дел Латвии добавила, что десятки тысяч украинских детей похищены, незаконно депортированы и подвержены так называемым попыткам перевоспитания, настоящая цель которых - уничтожить их самоопределение. За каждой из этих историй - разрушенная семья, невыразимая боль и глубокие раны, которые сохраняются в нескольких поколениях, подчеркивает Браже.

"С помощью этой кампании Россия стремится лишить Украину ее будущего. Россия должна быть привлечена к международной ответственности за свои преступления", - заявила министр иностранных дел Латвии.

В своем выступлении она также упомянула ситуацию в Газе и на Западном берегу, где погибло огромное количество жителей, особенно детей и женщин. Такая ситуация недопустима, подчеркнула Браже. Кроме того, она отметила, что Латвию по-прежнему беспокоит состояние здоровья еще находящихся в неволе заложников. По мнению министра иностранных дел Латвии, необходимы дальнейшие меры по укреплению защиты населения и обеспечению доставки гуманитарной помощи в необходимом объеме.

"Все стороны должны соблюдать достигнутое соглашение о прекращении боевых действий. Важно возобновить переговоры об устойчивом долгосрочном решении, чтобы разомкнуть круг насилия", - заявила министр иностранных дел Латвии.

Она добавила, что нарушения прав человека происходят не только в зонах конфликтов. Так, по ее словам, ситуация с правами человека в России продолжает стремительно ухудшаться: оппозиция, защитники прав человека, независимые масс-медиа подвергаются цензуре, попадают за решетку, уничтожаются. По ее мнению, внутренние репрессии продолжают способствовать внешней агрессии.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что недавно прошедшие так называемые "выборы" в Беларуси были полным фарсом. Она пояснила, что режим упорно продолжает подавлять гражданские свободы и оказывать прямую поддержку российской агрессии против Украины. Дипломат обращает внимание на то, что более тысячи политзаключенных подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению и в пародиях на судебные процессы приговариваются к длительным тюремным срокам.

"Мы продолжим поддерживать народ Беларуси и усилия демократической оппозиции по достижению свободной, суверенной и независимой Беларуси", - рассказала политик.

В своей речи она отметила, что Латвия, баллотируясь на место в Совете безопасности ООН на период с 2026 по 2027 год, готова взять на себя больше ответственности в вопросе защиты Устава ООН и укрепления глобальной солидарности. Браже заверила, что Латвия выступит за суверенитет и территориальную целостность Украины, долгосрочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, включится в тематику "Женщины, мир и безопасность" и будет выступать против новых угроз в цифровой и информационной сферах.

"Если мы будем избраны, мы будем работать вместе за мир и устойчивость, выступать за правосудие, права человека, основные свободы и обеспечение ответственности за совершенные нарушения", - подчеркнула Браже в завершение речи.

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