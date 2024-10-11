Осенний листопад со штрафом в 1000 евро: сжигать кучи листьев вообще разрешено?

После удивительно теплого сентября осень наконец вступила в свои права. Деревья пожелтели и опавшие листья устилают землю цветным ковром. Красота! Вот только после первой радости, как и после первого снега, возникает вопрос: что делать со всей этой красотой? Особенно тем, у кого свой дом с участком в черте города? Ведь по правилам самоуправления, территория должна выглядеть ухоженной и кучи пожухлой листвы совсем не вписываются в картину благоустроенного участка.

В топку?!

Нередко собранные листья, срезанные ветки и другой мусор пытаются просто сжечь. Но разрешено ли вообще это – сжигание биоразлагаемых садовых отходов?

- Осенью многие жители, особенно владельцы частных домов и небольших садов, хотят сжечь опавшие с деревьев листья, ведь кажется, что это самый простой способ избавиться от них, - признает Гунтис Берзиньш, начальник отдела охраны общественного порядка Латгальского управления Рижской муниципальной полиции (RPP). - Однако в городах, в отличие от сельской местности, застройка очень плотная. Если бы каждому хозяину разрешили сжечь кучу листьев, весь город был бы в дыму.

Кроме того, поясняет представитель полиции самоуправления, даже если не принимать во внимание неприятный запах, масштабное сжигание отходов вредно для природы. Именно по этой причине в Риге категорически запрещено сжигать листья, ветки деревьев, скошенную траву и другие отходы.

Эти ограничения действуют по всей Европе, поскольку международные правила обязывают городские власти заботиться о природе, подчеркивает Берзиньш. И напоминает, что по закону за сжигание листьев в Риге предусмотрен штраф - от 70 до 1000 евро.

Сдавайте, но без мешков и другого мусора!

Тогда куда жителям Риги сдать опавшую листву? Cо 2 ноября Рижское самоуправление предоставит горожанам такую возможность. Бесплатный прием листьев будет осуществляться в 31 месте в окрестностях Риги до 1 декабря, в основном по субботам и воскресеньям.

Однако следует учитывать, что листья нельзя сдавать в мешках – их придется высыпать из мешков в пунктах сдачи. Кроме того, следует иметь ввиду, что листья нельзя приносить и оставлять заранее. Нельзя смешивать с другим мусором, и уж точно столичные власти в местах для сдачи листьев не примут использованную бытовую технику, мебель и строительный мусор. За соблюдением правил будут следить муниципальные работники и сотрудники полиции самоуправления.

Чтобы узнать конкретно время и место для сдачи листьев, следует звонить представителям Отдела территориального управления в рабочие дни с 8.30 до 17.00:

Правобережный сектор (Латгальский регион) – +37167013579 , +37167026654 ;

Правобережный сектор (Видземский пригород Риги и Северный район) – +37167105924 , +37167181896 ;

Левобережный сектор (Курземский район Риги и пригород Земгале) – +37167026145 , +37167181848 или +37167013578 .

Может просто отвезти в лес?

Казалось бы, логичное решение: что природа дала, то пусть и забирает. Что может быть более естественно, чем опавшие листья и ветки в лесу? Тим их итак навалом. Но собранные на своем участке листья и ветки это уже не дары леса, их можно расценивать уже как бытовые отходы, а то и вовсе как строительный мусор.

В Рижской муниципальной полиции признают, что предотвратить незаконный выброс мусора в лесах или отдаленных районах столицы довольно сложно, но свои методы у стражей порядка имеются. Во-первых, это могут заметить бдительные граждане и сообщить куда следует. Тогда полиция прибывает на место происшествия, фиксирует нарушение и принимает все необходимые меры для установления личности нарушителя. Во-вторых, выброс мусора в неположенном месте может быть заснят на скрытую камеру, установленную где-нибудь в кустах.

- Одним из инструментов, который ежедневно использует RPP, являются мобильные камеры видеонаблюдения, которые размещаются в определенном месте и фиксируют нарушение в момент его совершения, - поясняет Гунтис Берзиньш.

Закон предусматривает, что за нарушение правил обращения с отходами и утилизации мусора применяется предупреждение или штраф – от 70 до 1000 евро для физического лица и от 250 до 2800 евро для юридического лица.

За деньги - да!

Что же делать если не успели или не смогли сдать листья в предусмотренное самоуправлением время и место? Кроме того, остается еще нерешенный вопрос с ветками и поваленными ветром деревьями. Куда их деть, чтобы все было по правилам и по букве закона? Сжигать нельзя, в лес нельзя, остается только везти на свалку.

На крупнейшем в Риге полигоне для отходов с радостью заберут ваши листья и ветки, но уже не бесплатно. Процедура простая: загружаете автомобиль, приезжаете на свалку, на въезде машину взвешивают, выбрасываете. Вот только на выезде предстоит еще одно взвешивание и придется заплатить за вес, на которой "облегчились". По весьма внушительному тарифу за тонну - 195,66 евро как за бытовое отходы и 230,37 евро, если расценивать как строительный мусор. Также следует учитывать, что интервал взвешивания с шагом в 10 кг. Меньший вес просто не смогут взвесить, а следовательно и выбросить не получится.

Вот и получается, что осенний листопад может дорого стоить, и ложится тяжким финансовым бремен на плечи рижан. Хотя казалось бы, что может быть безобидней ярких осенних листьев, которые каждый год радуют красивым танцем на ветру.