Осень в этом году была теплее нормы и осадков выпало выше среднего

Средняя температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре составила +8,5 градуса, что делает осень этого года восьмой самой теплой в истории с 1924 года.

Самая низкая температура была -8,1 градуса 26 ноября в Айнажи, а самая высокая составила +28,2 градуса 6 сентября в Руиене.

В сентябре среднемесячная температура воздуха была на 2,4 градуса выше нормы, что сделало сентябрь четвертым самым теплым в истории. Октябрь и ноябрь были теплее нормы на 0,6 и 1,2 градуса соответственно.

Этой осенью было побито 44 рекорда тепла - восемь в сентябре и 36 в первой половине ноября.

Осадков выпало в среднем 146,7 миллиметра, территориальные колебания составили от 81,8 миллиметра в Екабпилсе до 297,2 миллиметра в Руцаве. Наибольшее количество осадков выпало в октябре, а наименьшее - в ноябре.

Сухость и влажность в западной и центральной частях страны во многих местах были в пределах нормы, в то время как на остальной территории Латвии осень была сухой, а самые низкие показатели влажности наблюдались в Стенде, Екабпилсе и Зосены.

Первый снег в некоторых районах страны выпал 12 октября, а первый снежный покров образовался 16-18 ноября в Видземе и Латгале.