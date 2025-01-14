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Опять дорожают! Второй год подряд растёт цена за оформление паспорта

«Вести» 14 января, 2025 11:58

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Опять наступает новый год - и опять поднимается цена на оформление латвийского паспорта. Похоже, эта инициатива Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) становится новой латвийской традицией... Рассказываем - сколько будет стоить получение паспорта, а также о повышении цен на другие услуги ведомства.

Итак: не успели латвийцы привыкнуть к новой цене на паспорт, установленной в прошедшем году, как - нате вам! - сообщают, что паспорт будет стоить еще дороже. Кабинет министров ЛР в конце прошлого года поддержал предложение о существенном повышении размера пошлин за выдачу удостоверяющих личность документов - и это не только паспорт и еID-карта, но и вид на жительство.

Кто помнит эпопею прошлого года, подтвердит, что на стыке 2023 и 2024 годов разгорелся нешуточный скандал, когда PMLP объявило новые расценки на паспорта...

Это ж какая накрутка!

Государственные пошлины за выдачу паспортов были введены в 2012 году, а время идет, цены на все растут. По другим позициям госпошлина выросла, а что - паспорта хуже? Не дело, что латвийцы платят за такой важный документ всего 30 евро (за оформление паспорта в течение двух календарных недель - 10 рабочих дней).

Тогда сразу предложили цену в 60 евро. А за срочность, за оформление за два рабочих дня - соответственно 110 евро. Благосостояние-то растет – у коллег из других государственных учреждений. И минимальная зарплата у населения каждый год поднимается. В прошлом году подскочила с 630 до 700 евро сразу! А в этом году уже 740!

Планировалось для начала изготовить 1,25 млн. паспортов – в течение 5 лет. Стоимость работы - 9,8 млн. евро, которые перечислят предприятиям из Германии и Португалии — Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. Посчитать нетрудно, что себестоимость нового навороченного паспорта всего 7,84 евро. Это ж какая накрутка на каждый документ у чиновников ЛР!

Главный аргумент – надежность и качество нового паспорта. Защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов совершенствуется посредством изменения дизайна и внедрения новых средств защиты. Последние паспорта, которые выдавало PMLP, - образца 2015 года.

В новых паспортах применяются инновационные решения по борьбе с подделкой, увеличится и количество страниц - с 34 до 42. Тогда сразу возник вопрос: надо ли было заказывать новые продвинутые паспорта? Разве прежние легко использовали мошенники и другие криминальные элементы?

Нет, говорила глава PMLP Майра РОЗЕ. И те паспорта надежны, и в мировых рейтингах безопасности Латвия по этому показателю занимает очень высокое место. Но новые-то еще надежнее. А высокая цена – это стоимость высоких технологий. Ведь меняют же люди телефоны, которые устаревают. Вот и паспорта так же обновляются. Тем более сегодня паспорта не всем нужны, достаточно еID-карты. А денег нет – не получай новый паспорт...

Обойдётесь без паспорта?

Повышение госпошлины на паспорта вызвано значительным сокращением затребования документа в пользу ID-карты. А паспорт у нас – отживший рудимент, и многие берут его по традиции. Тем более на Управление ложится все больше обязанностей: одни только проверки документов граждан РФ на новые европейские ВНЖ сколько человеческих ресурсов затребовали.

Более чем у половины латвийцев родственники и друзья живут за рубежом, на разных континентах. А ID-карта действительна в Латвии и еще в 38 государствах. Паспорт необходим для поездок в третьи страны, да и в ЕС не везде любят пластиковые удостоверения личности. Но это никого из поднимающих цены не волнует.

Премьер-министр Эвика СИЛИНЯ тогда сначала поддержала аргумент, что паспорт сегодня не всем нужен, а потом все-таки потребовала от Министерства внутренних дел и PMLP объяснений по поводу резкого подорожания документа. Выказал свое удивление по поводу резко возросшей цены и президент Эдгарс РИНКЕВИЧС.

Так получился нешуточный скандал, которым ознаменовалось начало 2024 года, и в итоге было решено поднять пошлину на оформление паспорта на 4 евро, тем самым установив плату за выдачу паспорта в размере 34 «еврорубликов»...

Удобный момент

Но, как поется в известной шуточной песне Владимира ВЫСОЦКОГО, «если я чего решил - то выпью обязательно». Вот и мысль о 60 евро за паспорт ценой в 7,85 не давала покоя известному ведомству. Везде цены растут, в правительстве и самоуправлениях повышают зарплаты и бонусы, а тут работают не за живот, а за совесть, и никто не ценит.

И МВД с PMLP улучили удобный момент, когда в ходе составления госбюджета было объявлено о поощрении экономии госсредств и изыскании финансовых резервов министерствами, и выдвинули свой прежний прейскурант, но теперь не ограничились повышением цен на паспорта. Правда, и цена паспорта еще не достигла 60 евро. Но все еще впереди, не сомневайтесь...

Плата за выдачу документов, удостоверяющих личность, будет увеличена в два приема: с 1 января 2025 года и с 1 января 2026-го.

(!) С января 2025-го пошлина за выдачу паспорта будет увеличена на 10 евро, а с января 2026-го - еще на 6 евро. В итоге общая плата за новый паспорт с января 2026 года составит 50 евро.

* Государственная пошлина за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней теперь составит 44 евро, а за два рабочих дня - 70 евро.

* Государственная пошлина за изготовление удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а в течение двух рабочих дней - 40 евро.

Внимание! С 1 января 2026 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а в течение двух рабочих дней - 75 евро.

Госпошлина за изготовление удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней составит 30 евро, а в течение двух рабочих дней - 45 евро...

Льготы в новом размере

Льготы сохраняются - правда, в другом размере. Детям и молодежи в возрасте до 20 лет, пенсионерам, а также лицам с инвалидностью 1-й и 2-й групп:

* госпошлина за изготовление паспорта с 1 января 2025 года
- в течение 10 рабочих дней составит 20 евро,
- за выдачу ID-карты - 10 евро;

* госпошлина за изготовление паспорта с 1 января 2026 года
- в течение 10 рабочих дней составит 25 евро,
- за выдачу ID-карты - 15 евро.

Иностранцам дороже

Также с 1 января 2025 года меняется в сторону повышения размер государственной пошлины:

- за выдачу удостоверения личности иностранца - 170 евро,

- за выдачу вида на жительство - 45 евро в течение 10 рабочих дней и 80 евро в течение двух рабочих дней...

Вера СТЕПНОВА

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