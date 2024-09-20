Оппозиция предлагает упразднить советы государственных и муниципальных обществ капитала

Как отмечает партия, управление государственными и муниципальными предприятиями является актуальным вопросом сегодняшней повестки дня. В этой системе наблюдается множество негативных моментов, которые необходимо срочно устранить, не ограничиваясь только символическими или косметическими поправками к законодательству, говорится в заявлении ОС.

Депутаты ОС подали поправки к закону об управлении долями капитала публичного лица и обществами капитала, которые предусматривают, что Кабинету министров и думам самоуправлений до 31 декабря 2024 года поручается дать оценку эффективности деятельности обществ капитала, а по ее итогам - принять решение о сохранении советов или, если в них нет необходимости, упразднении.

"Советы предприятий превратились в серую зону безответственности. В теплое, хорошо оплачиваемое место для размножения особого вида номенклатуры. Нужно честно признать, что эта система прогнила и косметических изменений будет недостаточно. Государственные и муниципальные предприятия являются собственностью всего общества, и советы, существование которых невозможно обосновать, необходимо ликвидировать", - заявил руководитель фракции ОС в Сейме Эдгарс Таварс.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила о необходимости пересмотреть численность советов государственных и муниципальных предприятий и принципов, по которым определяется вознаграждение их членов.

В свою очередь президент Эдгар Ринкевич внес поправки к закону об управлении долями капитала публичного лица и обществами капитала, которые предусматривают временное замораживание зарплат членов правлений и советов обществ капитала.