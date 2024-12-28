Оперативные службы призывают отмечать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя

Службы призывают приобретать пиротехнику только в сертифицированных магазинах и соблюдать все правила безопасности при ее использовании. Шум из-за фейерверка часто тревожит и пугает животных, поэтому важно, чтобы домашние питомцы не оставались одни, находились в надежном месте и под присмотром.

В праздник оперслужбы призывают ни в коем случае не садиться за руль под влиянием алкоголя и других одурманивающих веществ. Передвижение пешком в состоянии опьянения может быть столь же опасным для дорожного движения, особенно для тех, кто ходит по обочинам дорог без отражателей на одежде, позволяющих водителям своевременно заметить пешеходов в темноте.

Выходя из дома, очень важно запереть входную дверь, закрыть окна и балконы. Дверь нужно запирать и в том случае, если дома кто-то есть. Службы призывают попросить самых надежных соседей присмотреть за жильем и сразу же позвонить в полицию, если будут замечены подозрительные автомашины или люди, наблюдающие за чужим имуществом.

Кроме этого, всех призывают загрузить на смарт-устройство приложение 112 Latvija. С помощью этого приложения можно звонить и отправлять сообщения в центр контактов 112, а также просматривать советы по безопасности на сайте www.112.lv.

При опасности для жизни, здоровья, окружающей среды или имущества следует немедленно звонить по номеру 112.