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Оперативные службы призывают отмечать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя

© LETA 28 декабря, 2024 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Службы призывают приобретать пиротехнику только в сертифицированных магазинах и соблюдать все правила безопасности при ее использовании. Шум из-за фейерверка часто тревожит и пугает животных, поэтому важно, чтобы домашние питомцы не оставались одни, находились в надежном месте и под присмотром.

В праздник оперслужбы призывают ни в коем случае не садиться за руль под влиянием алкоголя и других одурманивающих веществ. Передвижение пешком в состоянии опьянения может быть столь же опасным для дорожного движения, особенно для тех, кто ходит по обочинам дорог без отражателей на одежде, позволяющих водителям своевременно заметить пешеходов в темноте.

Выходя из дома, очень важно запереть входную дверь, закрыть окна и балконы. Дверь нужно запирать и в том случае, если дома кто-то есть. Службы призывают попросить самых надежных соседей присмотреть за жильем и сразу же позвонить в полицию, если будут замечены подозрительные автомашины или люди, наблюдающие за чужим имуществом.

Кроме этого, всех призывают загрузить на смарт-устройство приложение 112 Latvija. С помощью этого приложения можно звонить и отправлять сообщения в центр контактов 112, а также просматривать советы по безопасности на сайте www.112.lv.

При опасности для жизни, здоровья, окружающей среды или имущества следует немедленно звонить по номеру 112.

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