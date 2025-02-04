Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 4. Февраля Завтра: Daila, Veronika
Доступность

Опасный тренд в социальных сетях: кажется безобидным флешмобом, но мошенники могут воспользоваться

© LETA 4 февраля, 2025 17:53

Важно 0 комментариев

Финансовые мошенники продолжают совершенствовать свои приемы, а их звонки и письма становятся все более правдоподобными. Для людей это значит одно – нужно обращать еще больше внимания на то, действительно ли они общаются с представителем банка или знакомым человеком, ведь, возможно, кто-то лишь выдает себя за них.

Особенно опасным эксперт по кибербезопасности Citadele считает распространяющийся в последнее время в социальных сетях тренд, в рамках которого люди публикуют о себе детальную информацию, отмечается в переданном BNS пресс-релизе.

Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко отметил, что в последнее время в ряде социальных сетей вновь активизировался тренд сообщать о себе детальную информацию. В особенности затронут оказался Instagram. «Это напоминает популярные некогда дневники для друзей, в которых люди писали о себе некоторую базовую информацию, наподобие возраста, даты рождения или, к примеру, места рождения, цвета глаз, имени питомца, хобби и т. п. Это кажется безобидным флешмобом, но умелые мошенники могут воспользоваться трендом в своих целях», – сказал Ткаченко.

Он пояснил, что особую опасность тенденция представляет для людей, ведущих открытые аккаунты в социальных сетях. «Мошенники умеют втереться в доверие, а, если в их распоряжении будет хотя бы, к примеру, кличка принадлежащего жертве животного или какая-то другая персональная деталь, обмануть человека будет еще проще. Даже если вы считаете, что вас точно невозможно обвести таким образом вокруг пальца, злоумышленники могут воспользоваться информацией и с другими целями. Например, они могут позвонить вашей бабушке, у которой даже подозрения не возникнет, что что-то не так, ведь откуда бы у недобросовестного человека была о вас детальная информация», – добавил эксперт.

Только за прошлый декабрь, по данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), мошенникам удалось выманить у жителей Эстонии около 100 000 евро с использованием схемы, когда жертве звонят с информацией о том, что по вине его родственника, якобы, произошло дорожно-транспортное происшествие и для прекращения уголовного преследования необходимо заплатить адвокату либо возместить причиненный ущерб.

Публикация персональной информации о себе также может помочь мошенникам подобрать пароль к какой-либо из ваших учетных записей или ответ на контрольный вопрос, на который требуется ответить для входа. «Хоть так и не следует делать, зачастую люди используют простые пароли – собственную дату рождения, кличку домашнего любимца или какую-то другую личную информацию», – сказал Ткаченко.

«Не стоит разбрасываться деталями своей жизни в публичном пространстве. Не забывайте о том, что этой информацией злоумышленники могут воспользоваться, чтобы втереться в доверие к вашим близким», – подчеркнул руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Гималаи» с барсами и медведями: Рижский зоопарк ждет большая перестройка

Для настроения 18:49

Для настроения 0 комментариев

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

Читать
Загрузка

В состав «теневого» флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Читать

125 подданных Латвии в списках на выдворение из США: что им делать? МИД Латвии дает ответ

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Читать

С прицепа на микроавтобус упал экскаватор: трое пострадавших

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

Читать

Учителя увольняются еще до проверки: Минюст просит Центр госязыка соблюдать «принцип соразмерности»

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

Читать

Министерство обороны раскрыло тайну: прототипы женской военной формы уже готовы

Для настроения 18:08

Для настроения 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Читать

Котики рулят: снижены цены на 1 000 товаров в магазинах Maxima Latvija!

Новости партнеров 18:00

Новости партнеров 0 комментариев

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Читать