Энтомологи называют точный год появления средиземноморских моллюсков в Латвии - 2009-й. Тогда это была экзотика, которая появилась в одном регионе и даже в одном округе - в Курземе. Да и внешне испанские слизни казались не такими мерзкими, как их местные сородичи, - раза в два меньше, не серые, как наши, а оранжевато-коричневые. Однако вскоре оказалось, что пришельцы, в отличие от коренных латвийских слизней, представляют реальную опасность для сельского хозяйства.

Сегодня в ЕС они входят в сотню самых опасных вредителей природы континента.

Во-первых, жрут все подряд: растения, падаль, червей, своих сородичей, залезают даже в воробьиные гнезда и уничтожают птенцов.

Во-вторых, представляют угрозу для здоровья человека. Разносят кишечную палочку, гельминты и нематод (своеобразных круглых червей, поселяющихся на растениях).

Домашний скот на выпасе, съев траву, испачканную слизнями испанского пришельца, может заболеть ботулизмом.

В некоторых регионах Эстонии они уже появились внутри домов – ползают по стенам. В Латвии о таком пока не слышно. Хотя в теплицы они заползают без проблем. Сужу об этом по собственному участку...

От Сигулды до Вецаки и Юрмалы

Если начиналось все с единственной волости, то сегодня в стране не осталось ни одной, где бы не было испанских слизней!

Под Сигулдой, где у вашего автора шесть соток, три года назад мне попалось на участке несколько коричневых моллюсков. В прошлом году только за три дня собрал 150! Местные серые слизни, которые прежде изредка попадались, теперь исчезли. Видимо, стали кормом испанских каннибалов... Но ладно «родные» слизни. Меньше стало в земле обычных червей, а это обедняет почву.

Намедни, гуляя по курорту Вецаки, мы с женой ахнули: на одной из улочек - полчища испанских слизней! На траве, на тротуаре, на дороге. Не удивлюсь, если появятся в дюнах и начнут поедать растения. Загорать же рядом с такой «прелестью» - небольшое удовольствие.

А несколько лет назад пришельцы облюбовали и курорт на другой стороне побережья – в Юрмале. Во всяком случае, многие дачные участки...

Надежда на… индийских уток

Чем же объяснить стремительное увеличение численности испанских слизней?

Тем, что в наших краях у них нет естественных врагов. Латвийских слизней поедают птицы, ежи, змеи, утки… У испанских же слишком жесткая шкурка, и они не интересуют ни птиц, ни ежей, ни рептилий.

Есть только один вид уток, которые не против слопать испанского слизня, - в Индии. Не исключено, что придется завозить грозу «испанцев» оттуда. Потому что пока в Латвии с пришельцем сложно бороться. А один испанский слизень откладывает 600 яиц! Причем дважды за сезон. Партнеры же для продолжения рода не нужны: слизни – гермафродиты...

Как же быть огородникам и фермерам?

Самый эффективный метод

В Интернете полно советов, как бороться с этим вредителем.

Один из них – применение гербицидов. Заверяют, что метод действенный и безопасный. Может, и действенный, но это тот самый случай, когда с водой можно выплеснуть и ребенка. Потому что химикаты уничтожают и других насекомых, а это приведет к негативным последствиям для вашего огорода. Отвадит от него птиц. Исчезнут и полезные насекомые. Например, божьи коровки...

Интересный способ предлагают российские садоводы-огородники. Чайную ложку гвоздичного масла нужно растворить в 10 мл 70-процентного этанола, затем довести водой раствор до 50 мл, тщательно перемешать. Полученную смесь разбавить в 1 литре воды, а в качестве «липучки» добавить 2 капли жидкости для мытья посуды. Раствор отпугнет моллюсков. Однако есть и минус: средство действует только в течение 36 часов, после чего обработку придется повторить.

Поэтому, по мнению специалистов, лучший способ - собирать тварей вручную (только обязательно в перчатках!). Собрав моллюсков, нужно поместить их в емкость и посыпать раствором поваренной соли. После этого гадость - сжечь...

Попробуем чесночный спрей

В этом сезоне вашему автору посоветовали новый способ борьбы с испанским слизнем - чесночный спрей. Чеснок богат веществом, которое обладает мощным отпугивающим действием - аллицином. Запах и вкус этой культуры крайне неприятны для слизней, улиток и тли.

Рецепт приготовления чесночного спрея следующий. 2 литра воды, 2-3 зубчика чеснока. Затем доведите воду до кипения и добавьте туда чеснок. Варите смесь в течение 10 минут на самом медленном огне. После охлаждения измельчите чеснок при помощи блендера, процедите получившийся раствор и залейте его в распылитель.

Опрыскивайте растения и прилегающую почву каждые 7 дней. После дождя обработку повторяйте.

Этот раствор не только защитит ваши грядки от слизней, но и поможет справиться с тлей. Особенно он эффективен для защиты роз, предотвращая атаки на них вредителей и развитие грибковых инфекций...

Не давите слизня!

Знаю огородников, которые давят слизней. Ни в коем случае! Получите тварей в разы больше. Повторимся: у одного слизня может быть 600 яиц! И все это может оказаться в земле, а затем обернуться новыми полчищами мерзких существ. А если выдавленные на землю яйца прилипнут к подошвам обуви, к покрышкам автомобильных колес, то они появятся в новых и новых местах.

Впрочем, не только это способствует стремительному распространению завезенного слизня.

Чиновники латвийских природоохранных организаций говорят, что виноваты сами садоводы: переносят опасного пришельца с посадочным материалом. Что ж, в Латвию впервые эти слизни когда-то попали именно так - с саженцами привезенных заморских растений. Точно так же они проникли и в другие страны. Знакомый, вернувшийся недавно из Голландии, рассказал, что там их тоже тьма.

Что касается Латвии, то за долгие годы латвийские ведомства, которые по долгу службы обязаны заниматься защитой среды, палец о палец не ударили для борьбы с испанским вредителем. Он даже не включен в список инвазивных вредителей!

А, к примеру, в Эстонии тамошний департамент среды отслеживает популяцию испанских слизней и принимает меры. Есть у соседей специальные контейнеры для их сбора и даже крематорий по сжиганию этой мерзости.

Можно, конечно, позлословить на сей счет, но северные соседи серьезно относятся к предостережению ученых, что испанские слизни могут принести непоправимый вред и экологии, и сельскому хозяйству. Настолько серьезный, что не только упадут урожаи, но и обесценится стоимость самой земли и недвижимости!

Однако у нас пока действует принцип: спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

цифры и факты

* До первой половины XX века испанский слизень обитал только на Пиренейском полуострове - в Португалии. Но со временем он начал распространяться все севернее по территории Европы. Скорее всего, это связано с тем, что люди стали развозить посадочные материалы. Сейчас в связи с потеплением климата мы наблюдаем аналогичные ситуации со многими другими животными: например, с богомолами, которые тоже активно расселяются на север.

* Достаточно длительное время испанского слизня не находили в Латвии. Прежде всего это связано с тем, что мы не закупали заграничный посадочный материал. А вот в 2000-е стали активно его закупать в Южной Европе: к нам стали привозить кусты, рулонный газон и другие растения. Они завозились в Латвию для благоустройства — и вместе с ними оказался у нас и этот слизень.

* Слизни отлично зимуют у нас - и на взрослой стадии, и на стадии яйца. Раньше серьезным ограничивающим фактором для них были морозные зимы. Несколько лет сильные морозы убивали яйца - и численность слизней не могла расти. Но в последние годы зимы становятся все теплее. А чем теплее зима - тем больше особей выживает и тем больше становится их численность...

Илья ДИМЕНШТЕЙН