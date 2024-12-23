Опасная находка в Вецмилгрависе: если человек наступит последствия могут быть плачевными!

"Есть ощущение, что кто-то очень хотел пробить колесо. Произошло в районе Vecmīlgrāvja 1.līnija, 47. Изделие явно для этих целей. Сталкивался ли кто-то с подобного рода звездочками или я пока что единственный счастливчик?". - пишет житель Вецмилгрависа в группе рижского района в социальной сети Facebook. Публикует и фотографию "изделия" - сваренные вместе металлические треугольники, образующие многогранную звезду с острыми лучами.

В комментариях люди высказывают свои опасения и сообщают, что это не единичная находка:

- Сегодня утром на такое почти наступило, слава богу с ногой все хорошо, и ботинком тоже! Взяла кинула в мусорку! - пишет Кристина, и указывает, что наткнулась на такого "ежа" у соседнего дома, недалеко от Vecmīlgrāvja 1.linija 45.

- Кто то явно старался. Сварка. Заточено. Думаю что надо сообщить и отнести куда надо. Если человек наступит последствия могут быть весьма плачевными! - отмечает Паулс.

- Если такое попадет под колесо, шиномонтажка тебе уже не поможет, его на свалку придется выкинуть, - считает Анатолий.

- Кто-то ищет клиентов для сервиса? Не домашняя ведь заготовка, - с подозрением спрашивает Юрий.