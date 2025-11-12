Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они в ужасе? Как Rīgas namu pārvaldnieks вдохновился у классиков кинематографа (1)

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 17:00

LETA

"В преддверии изменений в законе, который обязывает всех жителей многоквартирных домов до 1 января следующего года принять свои дома в собственное управление, столичная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), стремясь сохранить свой монополизм, с которым рижанам приходится мириться уже более тридцати лет независимости Латвии, похоже, впала в отчаяние. Иначе как проявлением открытой паники поведение этой компании назвать нельзя", - пишет некий читатель pietiek.com .

"Сначала RNP разослала жителям листовку, созданную в лучших традициях сталинской эпохи, и новый договор на обслуживание дома, в котором, словно в хоккейном матче между Канадой и Южно-Африканской Республикой, RNP выигрывает с баскетбольным счётом 100:0. Все права — у RNP, все обязанности — у жителей.

Мы, RNP, будем делать всё, что захотим, а вы — только платите.
За что? Ни за что. Дворник? Да вы и сами неплохие дворники!
Надо очистить подъездную дорогу к дому? Берите лопаты и чистите!
Прорвало водопровод? Извините, в выходные мы не работаем и ничего не ремонтируем!
А вообще ремонты — по очереди. У нас домов очень много, так что — терпите!

Разумеется, это мой личный «перевод» текста договора на понятный язык, но вряд ли юридические казусы, которые там нагромождены, можно истолковать иначе.

Конечно, можно сказать, что сами жители виноваты — не создали вовремя свой кооператив или иную структуру для принятия дома в своё управление. Но, как известно, «мудрые головы» в Сейме сделали эту процедуру настолько сложной, что создание кооператива в большинстве случаев стало практически невыполнимой миссией. И далеко не в каждом доме найдётся свой Том Круз, способный на такое подвиг.

К тому же предложенный договор был настолько откровенно наглым, что его стал рассматривать даже Центр защиты прав потребителей, а подписывать отказалась и Рижская дума, которая формально считается владельцем этой советской конторы — или уже предприятия.

Когда стало ясно, что до сих пор терпеливые жильцы могут и не подписать договоры на порабощение и ограбление, RNP вовсе не попыталась наладить диалог с потенциальными клиентами. Похоже, компания просто пришла в замешательство, осознав, что в Латвии, оказывается, действует рыночная экономика, и они — вовсе не «цари» рижских квартир.

Очевидно, новый правовой порядок подтолкнул других участников рынка — тех, кто умеет относиться к клиентам с уважением и заботой, — предложить рижанам свои услуги.

В подъездах домов появились рекламные листовки конкурентов RNP с предложениями взять обслуживание домов под своё управление.

И тут RNP, видимо, тщательно изучила классику латвийского кино — фильм "Pie bagātās kundzes" («У богатой госпожи»), где социал-демократы срывают с заборов листовки других политических партий.

Так что жаловаться стало не на что: ведь раньше сетовали, что на 3500 домов приходится всего 40 управляющих, и они не в состоянии ухаживать сразу за 90 домами.

Теперь листовки конкурентов целенаправленно срываются — в надежде, что «с глаз долой — из сердца вон».

Может быть, Совет по конкуренции тоже напомнит этому советскому реликту о себе?", - вопрошает читатель pietiek.com.

