Росликов: наши дети не обязаны вставать под гимн Украины. Смилтенс: дети должны понять, кто агрессор. Дебаты в Сейме

Алексей Росликов, представитель партии "Стабильности!", заявил, что «латвийские дети не обязаны вставать и чтить что-либо, кроме гимна Латвии и латвийского флага, нашего независимого государства, нашей великой страны».

В своей речи он раскритиковал «Новое единство» за желание навязать детям «иные обязательства», заставив их слушать гимн другой страны.

Депутат Раймонд Чударс (новое единство) в свою очередь заявил, что «важно, чтобы учителя выполняли свои обязанности и говорили детям, что такое черное, а что такое белое, и в данном случае учитель это сделал».

Депутат от «Объединенного списка» Эдвардс Смилтенс заявил, что народ Латвии ясно выразил поддержку Украине, помогал ей по мере своих возможностей с первого дня войны, и дети должны понять, кто агрессор, а кто жертва.

«И в день, когда чтут память павших, это тысячи людей, которые отдали свои жизни, чтобы эти латвийские дети, живущие здесь, могли жить в мире и им не приходилось ночевать в подвале», — сказал Смилтенс.

Смилтенс подчеркнул, что поэтому вполне понятно, почему педагоги заставляют детей вставать во время исполнения украинского гимна. «Я думаю, этот вопрос совершенно ясен и понятен», — добавил он.

Депутат Чеславс Батня (Объединенный список) напомнил, что во время спортивных соревнований зрители также встают, когда звучит гимн победителя.

Напомним, Скандал в рижской средней 71-ой школе произошел после того, как учитель истории заставил детей встать под гимн Украины, и снимал этот момент на телефон со словами: "Сейчас каждый покажет своё истинное лицо" (в школе утверждают, что съемка детей не велась, учитель лишь имитировал её). Произошедшее дало повод оппозиционной "Стабильности!" подать в Сейм запрос с требованием оценить ситуацию.

Ранее Министр образования и науки Даце Мелбарде "Новое единство" уже официально заявила, что действия учеников и учителя в этой ситуации - вопрос этический. А не юридический.

Министр также пояснила, что проявление солидарности с Украиной является само собой разумеющимся, учитывая поддержку латвийским государством Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Но отметила, что школьники имеют право на свободу вероисповедания, которое вытекает из статьи 99 Конституции, однако это право следует отделять от требования проявлять уважение к государственным символам.