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«Он же член «Нового единства»! Должна же быть какая-то этика!»: знаменитый хоккеист Балдерис выиграл суд над крестником-политиком

Редакция PRESS 9 октября, 2024 14:14

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LETA

Во вторник, 8 октября, Земгальский районный суд в Елгаве удовлетворил иск бывшего хоккеиста Хельмута Балдериса-Силдедзиса к своему крестнику Каспарсу Бруновскису о возврате кредита в размере 4,041 миллиона евро, подтвердил суд порталу Delfi.

В заявлении для СМИ представители Балдериса-Силдедзиса сообщили, что суд взыскал всю сумму задолженности по кредиту - 4 041 323,90 евро, а также 176 979,98 евро пени за просрочку. Также были взысканы судебные издержки.

Балдерис-Силедзис и Бруновскис долгое время спорили по поводу возврата кредита, который Балдерис-Силедзис в течение нескольких лет выдал Бруновскису, владельцу SIA "Ezerkauliņi Agro", на общую сумму 7 316 555 евро.

Поскольку Бруновскис перестал выплачивать кредит и не выполнил свои неоднократные обещания, Балдерис-Силдедзис был вынужден обратиться в суд, чтобы вернуть непогашенный кредит и установленную законом пеню за просрочку, заявили его представители.

«Я удовлетворен решением суда и надеюсь, что Каспарс Бруновскис выполнит его и наконец-то вернет предоставленный мною кредит. Я считаю верхом цинизма то, что мой крестник Каспарс Бруновскис пытался разными способами оттянуть выплату кредита, чтобы дождаться моей смерти и не возвращать мне деньги в надежде затянуть процесс в судебной системе. Это тем более цинично, что он еще и член саласпилсского «Нового единства», что требует более высокого уровня этики и порядочности. Но даже во время судебного разбирательства он всячески пытался уклониться от выполнения своих обязательств по возврату долга на основаниях, достойных жанра научной фантастики», - говорит Балдерис-Силдедзис.

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