«Он поплыл к русскому крейсеру и больше живым его не видели»: шпионская загадка Холодной войны

9 мая 1956 года, 68 лет назад на этой неделе, премьер-министр Великобритании сэр Энтони Иден наконец уступил давлению прессы и международному скандалу и распорядился провести расследование таинственного исчезновения водолаза Королевского флота коммандера Лайнела «Бастера» Крэбба.

Удостоенный наград водолаз исчез во время визита советского руководства в Великобританию в разгар холодной войны. Когда просочилась информация о пропаже Крэбба, Адмиралтейство, правительственное ведомство, ответственное за военно-морской флот, выпустило расплывчатое заявление о том, что водолаз тестировал подводное оборудование в Стокс-Бэй на побережье Хэмпшира и, по всей вероятности, утонул.

Но эта версия развалилась, когда прибывшие с визитом русские публично обвинили британцев в шпионаже. Советские власти утверждали, что видели водолаза возле крейсера «Орджоникидзе», на котором советский лидер Никита Хрущев прибыл в Великобританию, когда тот стоял в порту Портсмута. Несмотря на неоднократные запросы в парламенте, Иден отказался поднять завесу секретности, заявив: «Раскрытие обстоятельств, при которых, как предполагается, погиб командир Крэбб, не отвечает интересам общественности». Уклончивость правительства только усилила подозрения, что Крэбб был на секретной шпионской миссии.

Через 14 месяцев после исчезновения Крэбба рыбаки в гавани Чичестера на южном побережье Англии обнаружили тело без головы и рук в водолазном костюме. Отсутствие отпечатков пальцев и зубов затрудняло опознание изуродованного тела, но позднее следствие установило, что это был Крэбб. Весь этот эпизод публично опозорил Идена и разрушил его попытки наладить более дружеские отношения с постсталинским Советским Союзом.

Когда он исчез в 1956 году, Крабб был хорошо известен своими смелыми подводными подвигами. Прозванный «Бастером» в честь американского олимпийского пловца и актера Бастера Крэбба, прославившегося в 1930-х годах, он был экспертом по обезвреживанию подводных бомб. За храбрость, проявленную во время Второй мировой войны, он был награжден Медалью Джорджа за обезвреживание итальянских "мин-липучек" на британских военных кораблях у Мальты и Орденом Британской империи (OBE) за работу по разминированию в Ливорно, Италия.

Его военные приключения на воде позже были экранизированы в фильме 1958 года «Безмолвный враг», где Крэбба сыграл Лоуренс Харви. Даже после официальной демобилизации в 1947 году он продолжал заниматься дайвингом для военных в различных качествах, в том числе исследуя затонувшие подводные лодки.

Неофициальная миссия

В течение десятилетий после исчезновения водолаза правительство Великобритании упорно хранило молчание по поводу этого инцидента. Только с 2006 года, когда BBC подала запрос на предоставление информации в соответствии с Законом о свободе информации, и секретные документы были обнародованы в соответствии с правилом 50-летней давности, стали проясняться неясные обстоятельства последнего погружения Крэбба.

Рассекреченные документы показали, что с самого начала британские спецслужбы были заинтересованы в том, чтобы использовать визит Хрущева для сбора разведданных о своих противниках по холодной войне. Они предложили установить микрофоны в отеле Claridge's, который советское руководство намеревалось использовать в качестве штаб-квартиры во время своего пребывания. Но премьер-министр категорически отверг эту идею и «ясно дал понять, что авантюры подобного рода запрещены».

Несмотря на это, МИ6 нанял Крэбба для проведения «неофициальной операции» по обследованию советского крейсера «Орджоникидзе».

Точная суть его миссии до сих пор неясна, но бывший сотрудник МИ5 Питер Райт в своей книге «Spycatcher» (1987) предположил, что она заключалась в осмотре и фотографировании усовершенствованной конструкции винта корабля.

За два дня до миссии Крэбб и другой агент МИ-6, который назывался Бернард Смит, зарегистрировались в отеле «Салли Порт» в Портсмуте. Вечером 17 апреля 1956 года Крэбб встретился с коллегой по военной службе в местном пабе. Этот коллега, чье имя было удалено из досье, был лейтенант-коммандером Королевского флота, который согласился помочь Крэббу проникнуть в гавань Портсмута для его последнего погружения. В 2006 году Майкл Бьюкенен из BBC получил возможность изучить ранее засекреченное показание под присягой «последнего человека, видевшего Крэбба живым».

«Он говорит, что за пару дней до своего последнего погружения к нему подошел командир и спросил, «готов ли я помочь ему, совершенно неофициально и в строго частном порядке, в связи с погружением, которое он собирался совершить через день или два». Он продолжает, что ни в коем случае этот человек не должен был связываться с какими-либо ответственными военно-морскими властями», — сказал Бьюкенен.

Незадолго до 7:00 19 апреля неназванный лейтенант-коммандер отправился с Крэббом в порт Портсмут, помог ему одеться и проверить снаряжение. Затем Крэбб поплыл к российскому судну и больше живым не был виден. Королевский флот не предпринял никаких попыток поиска пропавшего водолаза из-за опасений вызвать тревогу у экипажа «Орджоникидзе». «Документы также показывают, что поиски Крэбба не проводились, поскольку это не было официальной операцией», — сказал Бьюкенен. «В них подробно описаны обширные усилия [Адмиралтейства], предпринятые для того, чтобы не быть вовлеченными в проваленную операцию, о которой они ничего не знали».

Спецслужбы предположили, что Крэбб, вероятно, был захвачен советскими войсками, уничтожен российскими «контрмеры» или погиб в результате «естественной случайности». Смит, агент МИ-6, забрал вещи Крэбба и выписался из отеля «Салли Порт». Через несколько дней полиция удалила страницы с их данными из регистрационной книги «Салли Порт», что только усилило подозрения о тайной миссии. Под давлением МИ-6 и правительства Адмиралтейство поспешно состряпало ложную историю о том, что Крэбб пропал во время испытаний в Стокс-Бэй.

Снайпер и подводная борьба

Записи встреч свидетельствуют о панике на высших уровнях правительства. Чиновники опасались, что если тело будет найдено, советские власти могут использовать смерть Крэбба в пропагандистских целях. Говард Дэвис из Национального архива в 2006 году сказал BBC, что из досье «совершенно ясно, что это не была операция Адмиралтейства; они не имели к этому никакого отношения, и мы видим, как они пытаются состряпать историю, которую можно правдоподобно рассказать, чтобы ответить на неизбежные вопросы прессы».

Но несмотря на обнародование некоторых секретных документов правительства, что именно произошло с водолазом в тот день 1956 года, до сих пор остается неизвестным. В 1990 году бывший агент советской военно-морской разведки Иосиф Зверкин заявил, что советский снайпер на палубе «Арджоникидзе» заметил водолаза в воде и застрелил его. В 2007 году 74-летний бывший российский водолаз Эдуард Кольцов заявил, что перерезал Крэббу горло в подводной схватке после того, как поймал его на установке мины на «Орджоникидзе».

Также высказывалось предположение, что, поскольку Крэбб был соратником сэра Энтони Блант, разоблаченного в 1979 году как советский шпион, он мог даже перейти на сторону врага. Николас Эллиотт, бывший высокопоставленный агент МИ-6, который, по слухам, был причастен к последнему погружению Крэбба, считал, что 47-летний водолаз, известный своей любовью к виски и сигаретам, скончался от отравления кислородом или сердечного приступа в результате перенапряжения под водой.

Возможно, пройдет некоторое время, прежде чем станут известны более подробные сведения о судьбе Крэбба. Хотя некоторые документы, касающиеся этого дела, были обнародованы, секретность других была продлена правительством, и их обнародование запланировано только на 2057 год.