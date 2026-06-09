Раньше получка депутата втрое превышала среднюю венгерскую зарплату, теперь коэффициент составляет меньше двух.

Правда, другие надбавки вырастут, и итоговое сокращение выйдет не таким большим. Гергей Карачонь, мэр Будапешта: «Важно отметить, что в итоге получилось сокращение где-то на 10%. Но и это, очевидно, важный сигнал. Со своей стороны, я могу согласиться с подобным 10% сокращением и для мэров».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, чья партия и выступила инициатором проекта, пообещал сократить зарплаты и министрам, и в целом урезать расходы на госаппарат. Сам глава правительства Петер Мадьяр, по сообщениям местных СМИ, получает сейчас около 10 тысяч евро в месяц — вдвое меньше, чем его предшественник Виктор Орбан.

Комментарий Press.lv:

Вот ведь какая неприятность. Столько лет наши политики рассказывали, что Виктор Орбан — страшный ужас Европы, последний динозавр авторитаризма и вообще источник всех бед на континенте. И что теперь? Под аплодисменты всей Европы пришли новые венгерские власти, и первым делом решили урезать зарплаты депутатам и чиновникам.

Неудобно получилось. Неудобно - потому что всей Европе, точнее ее налогоплательщикам и "слугам народа" показан пример. Оказывается, так можно! Можно не только бесконечно "индексировать" зарплаты "слуг народа", невзирая на реальное положение "хозяев", но и наоборот!

Может, латвийским депутатам тоже стоит присмотреться к этому замечательному европейскому опыту? А то у нас обычно европейские ценности любят применять выборочно: когда речь идёт о новых налогах, запретах и штрафах — мы впереди планеты всей. А как дело касается сокращения собственных окладов, компенсаций и прочих приятных бонусов — тут почему-то наступает оглушительная тишина.

Так что, господа депутаты Сейма, берите пример с Венгрии. Пользуйтесь. Благо этот опыт - бесплатный.