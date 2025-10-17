Оказался гражданином Латвии: швейцарская полиция расследует нападение на украинцев (ВИДЕО 18+)

Швейцарская полиция начала расследование инцидента в поезде, во время которого, как стало известно СМИ, гражданин Латвии Александр Вабикс угрожал семье, говорившей на украинском языке, сообщают швейцарские и украинские СМИ со ссылкой на полицию и причастных к инциденту.

Украинка Елена Дудник опубликовала в Instagram видео, на котором мужчина в поезде на русском языке обращается к ней и её мужу с угрозами физической расправы.

Другие пользователи сети опознали в нападавшем 42-летнего гражданина Латвии Вабикса, который в своих профилях в социальных сетях указывает, что учился в Золитудской гимназии в Риге и проживает в Цюрихе, Швейцария.

Конфликт произошёл 13 октября в Швейцарии в поезде из Интерлакена в Шпиц.

Дудник ехала с мужем и их годовалым десятимесячным сыном. Они разговаривали на украинском языке, когда сидевший рядом с ней пассажир начал кричать на русском, угрожая расправиться с попутчиками.

«Убирайся, пока твой ребёнок не пострадал!» — крикнул Вабикс. «Что ты имеешь против русских? Мы вас всех убьем. Я швейцарец, и со мной всё будет в порядке, но ты увидишь».

Вабик выбил телефон из рук Дудник. Муж Дудник оттолкнул Вабикса.

«Потом было физическое насилие, драка и вызов полиции», — написала Дудник в Facebook.

Полиция кантона Берн подтвердила швейцарскому изданию «20 Minuten», что такой инцидент имел место.

По данным полиции, ведётся расследование.

После публикации видеозаписи инцидента в интернете несколько человек подтвердили, что в Швейцарии они столкнулись с агрессией со стороны мужчины, угрожавшего в поезде, сообщила Дудник украинскому изданию «Громадское».

По словам Дудник, большинство из них — женщины с детьми, которые сообщили об угрозах насилия.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в четверг на платформе «X» назвал видео ужасающим.

Украина призывает швейцарские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, сообщил Тихий.

Видеозапись инцидента также вызвала широкий резонанс среди латвийских пользователей социальных сетей.

Многие пользователи платформы «X» призывают представителей латвийских властей вмешаться в ситуацию.

Вице-мэр Риги Эдгарс Ратниекс, отвечая на призыв пользователя «X» обратить внимание на этот вопрос, ответил: «Спасибо, я уже сообщил в Службу государственной безопасности».