Оказался гражданином Латвии: швейцарская полиция расследует нападение на украинцев (ВИДЕО 18+)

Редакция PRESS 17 октября, 2025 12:15

ЧП и криминал

Как уже сообщал press.lv, шокирующий случай произошёл несколько дней назад в Швейцарии. Видеоролик выложила в сеть мама годовалого малыша -женщина из Украины. Она рассказала, что в поезде русскоязычный мужчина агрессивно накинулся на её украинскую семью с младенцем — только потому, что услышал украинскую речь. Теперь его личность установлена - он оказался гражданином Латвии, сообщает агентство ЛЕТА.

Швейцарская полиция начала расследование инцидента в поезде, во время которого, как стало известно СМИ, гражданин Латвии Александр Вабикс угрожал семье, говорившей на украинском языке, сообщают швейцарские и украинские СМИ со ссылкой на полицию и причастных к инциденту.

Украинка Елена Дудник опубликовала в Instagram видео, на котором мужчина в поезде на русском языке обращается к ней и её мужу с угрозами физической расправы.

Другие пользователи сети опознали в нападавшем 42-летнего гражданина Латвии Вабикса, который в своих профилях в социальных сетях указывает, что учился в Золитудской гимназии в Риге и проживает в Цюрихе, Швейцария.

Конфликт произошёл 13 октября в Швейцарии в поезде из Интерлакена в Шпиц.

Дудник ехала с мужем и их годовалым десятимесячным сыном. Они разговаривали на украинском языке, когда сидевший рядом с ней пассажир начал кричать на русском, угрожая расправиться с попутчиками.

«Убирайся, пока твой ребёнок не пострадал!» — крикнул Вабикс. «Что ты имеешь против русских? Мы вас всех убьем. Я швейцарец, и со мной всё будет в порядке, но ты увидишь».

Вабик выбил телефон из рук Дудник. Муж Дудник оттолкнул Вабикса.

«Потом было физическое насилие, драка и вызов полиции», — написала Дудник в Facebook.

Полиция кантона Берн подтвердила швейцарскому изданию «20 Minuten», что такой инцидент имел место.

По данным полиции, ведётся расследование.

После публикации видеозаписи инцидента в интернете несколько человек подтвердили, что в Швейцарии они столкнулись с агрессией со стороны мужчины, угрожавшего в поезде, сообщила Дудник украинскому изданию «Громадское».

По словам Дудник, большинство из них — женщины с детьми, которые сообщили об угрозах насилия.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в четверг на платформе «X» назвал видео ужасающим.

Украина призывает швейцарские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, сообщил Тихий.

Видеозапись инцидента также вызвала широкий резонанс среди латвийских пользователей социальных сетей.

Многие пользователи платформы «X» призывают представителей латвийских властей вмешаться в ситуацию.

Вице-мэр Риги Эдгарс Ратниекс, отвечая на призыв пользователя «X» обратить внимание на этот вопрос, ответил: «Спасибо, я уже сообщил в Службу государственной безопасности».

 

 
 
 
 
 
  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

