Ой, а что случилось? Народ напугали автоматчики на крыше Кабмина

По-видимому, автоматчики - это часть учений, которые начались в Риге и её окрестностях в понедельник, 12 мая.

Учения "Zibens 2025" предполагают, что штабной батальон Национальных вооружённых сил будет отрабатывать и совершенствовать выполнение различных боевых задач. Участие в них примут не только штатные военнослужащие, но и солдаты службы государственной обороны, проходящие службу в этом подразделении.

Во время проведения учений по латвийским дорогам будет перемещаться военная техника, поэтому возможно временное затруднение движения, к чему НВС призывают отнестись с пониманием. Приближаясь к колонне, нельзя мешать ее движению и надо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Также латвийцев предупреждают, что во время выполнения учебных задач в районе Гаркалне и Ропажи будут использоваться учебная амуниция, салютные боеприпасы и другие средства имитации боя, которые могут создавать шум. Бояться не надо, это не угрожает здоровью и жизни людей. Тем не менее, обнаруженные гражданскими в месте проведения учений неизвестные предметы запрещается трогать или передвигать. Как сообщают армейские, после завершения учений все места их проведения будут приведены в порядок.

НВС приносят извинения жителям Латвии за возможные неудобства и напоминают, что учения направлены на укрепление обороноспособности государства.