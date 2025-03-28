«Огромное спасибо»: деньги на лечение журналистки Латвийского радио собраны

-В ленте Facebook был просто шквал перепостов и добрых слов поддержки от наших с Ритой Риттер (так же координатор проекта "Зеленая лампа", - прим. ред) коллег, которых мы знаем лично, от коллег Лены, от множества коллег по профессии. Спасибо коллегам, которые, увидев информацию, поставили её на своих сайтах даже без нашей просьбы (обычно в серьезных и срочных случаях мы высылаем тексты с просьбой опубликовать).

Очень активно присоединились также гости эфира, которые были у Лены на радио и у нас в гостях на радио Baltkom, когда там выходила программа "Зелёная лампа".

Все публикации расширили территорию добра и включили у сотен людей эмпатию, сочувствие, желание сделать что-то хорошее, помочь ближнему. Это меняет мир к лучшему.

За два дня собрано 39 752 евро. В том числе был сделан 4 171 (!!!) звонок на благотворительный телефон на сумму 5 212 евро. Деньги могут пойти только на оплату медицинских счетов для Лены. Возможно, одной пересадкой роговицы дело не обойдётся, Лена может быть спокойна, что может себе позволить все манипуляции, которые будут назначены в клинике.

И присоединяйтесь к нашей страничке Зеленая лампа - там каждый вторник мы публикуем новую историю о том, кому сейчас нужна наша помощь.