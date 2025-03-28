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«Огромное спасибо»: деньги на лечение журналистки Латвийского радио собраны

Редакция PRESS 28 марта, 2025 13:01

Новости Латвии 0 комментариев

-Я хочу сказать огромное cердечное спасибо всем людям и нашим коллегам-журналистам, которые присоединились к акции помощи Лене Вихровой. Деньги Лене нужны на оплату дорогостоящей операции в клинике Милана - это шанс спасти ей глаза, написала в Фейсбуке координатор благотворительного проекта "Зеленая лампа" Ольга Авдевич, объявившая просьбу о помощи.

-В ленте Facebook был просто шквал перепостов и добрых слов поддержки от наших с Ритой Риттер (так же координатор проекта "Зеленая лампа", - прим. ред) коллег, которых мы знаем лично, от коллег Лены, от множества коллег по профессии. Спасибо коллегам, которые, увидев информацию, поставили её на своих сайтах даже без нашей просьбы (обычно в серьезных и срочных случаях мы высылаем тексты с просьбой опубликовать).

Очень активно присоединились также гости эфира, которые были у Лены на радио и у нас в гостях на радио Baltkom, когда там выходила программа "Зелёная лампа".

Все публикации расширили территорию добра и включили у сотен людей эмпатию, сочувствие, желание сделать что-то хорошее, помочь ближнему. Это меняет мир к лучшему.

За два дня собрано 39 752 евро. В том числе был сделан 4 171 (!!!) звонок на благотворительный телефон на сумму 5 212 евро. Деньги могут пойти только на оплату медицинских счетов для Лены. Возможно, одной пересадкой роговицы дело не обойдётся, Лена может быть спокойна, что может себе позволить все манипуляции, которые будут назначены в клинике.

И присоединяйтесь к нашей страничке Зеленая лампа - там каждый вторник мы публикуем новую историю о том, кому сейчас нужна наша помощь.

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Управление частью рижских парковок перешло к эстонцам: нам обещают изменения

Важно 14:55

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Бывший исполнительный директор ЧМ Европы по баскетболу Яниченок за ДТП в нетрезвом виде предстанет перед судом

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28 марта 1945 года в Риге силами фронтовой бригады газеты «Комсомольская правда» и молодыми латвийскими журналистами вышел первый номер газеты «Советская молодежь».

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Латвия больше не получит денег ЕС на строительство новых дорог: где будем брать финансирование

Важно 14:22

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В дальнейшем для Латвии будет доступно вдвое меньше европейского финансирования на строительство автодорог. Председатель правления «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис в передаче TV3 «900 секунд» отметил, что впредь придется принимать сложные решения и сосредоточиться на сохранении и обслуживании уже существующих дорог, чтобы не допустить ухудшения их конструкции.

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В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение. ФОТО

Важно 14:20

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В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

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Рекордные убытки в airBaltic, но почему-то все молчат: Евгений Гомберг

Важно 14:13

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"Очередные новости от airBaltic почему-то прошли незамеченными. «Письмо попало в спам», почему нам не сказали, что срезали 5% рейсов» - правительство скандалило на всю деревню. И тут в начале марта компания опубликовала отчёт за 2024 год с убытками 118,803 миллионов евро, если не ошибаюсь, рекордные убытки, не считая ковидных. А правительство и пресса – ни слова", - пишет в Фейсбуке бизнесмен Евгений Гомберг.

"Очередные новости от airBaltic почему-то прошли незамеченными. «Письмо попало в спам», почему нам не сказали, что срезали 5% рейсов» - правительство скандалило на всю деревню. И тут в начале марта компания опубликовала отчёт за 2024 год с убытками 118,803 миллионов евро, если не ошибаюсь, рекордные убытки, не считая ковидных. А правительство и пресса – ни слова", - пишет в Фейсбуке бизнесмен Евгений Гомберг.

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Открывается сезон ремонта дорог: где будут чинить в этом году?

Новости Латвии 14:08

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Латвии работы будут идти на более чем 600 километрах государственных дорог, сообщили агентству ЛЕТА представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В этом году в Латвии работы будут идти на более чем 600 километрах государственных дорог, сообщили агентству ЛЕТА представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

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