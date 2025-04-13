Идея создания военной базы возникла в 2017 году, когда генерал-лейтенант Леонид Калниньш, командовавший на тот момент Национальными вооруженными силами, дал майору Каспарсу Миезитису, командиру 51-го пехотного батальона Земессардзе, указания о создании военной базы в районе ответственности батальона, включающем в себя территории Тукумского и Добельского краев, то есть центр Латвии - от Рижского залива до границы Литовской Республики.

Военная база внесет существенный вклад в развитие боеспособности 4-й Курземской бригады Земессардзе, улучшит организацию службы локально дислоцированных отрядов - маневровых, специальных и учебных.

База станет стратегически значимым ресурсом, способствующим профессиональному сотрудничеству с союзниками по НАТО, обеспечивающим синхронное выполнение задач с местными самоуправлениями, структурами МВД, народнохозяйственным сектором, а также привлекающим латвийских граждан, в частности, молодежь, к активному участию в процессе всеобъемлющей обороны страны.

На церемонии строителям вручат капсулу с посланием, которое будет заложено под мачту с латвийским флагом. Оно будет служить свидетельством решимости, вклада в укрепление безопасности Латвии и роли местной общины в этом процессе.

Строительство первой очереди базы обеспечивает предприятие Bildberg, оно будет стоить 14 млн 513 тыс 830 евро.