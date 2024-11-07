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Один точный прогноз по поводу Трампа можно дать уже сейчас: Лапса о стремительно «переобувающихся» латвийских политиках

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 17:06

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Фото LETA

Журналист Лато Лапса на своем канале в YouTube высказал мысль о том, что прогнозировать Трампа невозможно, но одну вещь можно сказать наверняка – все латвийские политики и аналитики, которые до этого враждебно высказывались на счет выбранного вчера нового президента США – переобуются в полёте.

Трамп – самый непрогнозируемый политик, отмечает Лапса, и никогда нельзя предположить какую гранату и в какую сторону бросит одна из многочисленных, обитающих в его мозгу обезьян.

«Но одно я могу предположить гарантированно абсолютно, стопроцентно, полностью точно. 99% из тех наших политиков, аналитиков и экспертов и всех остальных персонажей, которые имеют подход к государственной кормушке, которые в предыдущие годы были, ну будем учтивы, довольно критично настроены против этого мерзкого и противного Дональда Трампа, а отмечу, что Трамп на самом деле мерзкий и противный, другое дело, что очень возможно, что на этой должности именно такие люди и нужны. Так что мой прогноз такой, все эти доморощенные потребители корма, переобуются, и перевернут шубы на другую сторону и даже не за сутки, пройдёт несколько часов. И они будут готовы, сначала так тихо и вежливо, но затем все громче и громче озвучивать новую, правильную песню и правильные мелодии.

Конечно можно сказать, что такое людям свойственно, и у Латвии  с коллаборационистами особые отношения, но в силу всех этих дрязг я предлагаю вам подумать об одной вещи – придут чужие танки, даже если в другом формате, и все те, кто сейчас, в едином порыве, переворачивают шубу на другую сторону, и вместо Камалы начинают славить Дональда, подумайте сами – сколько мгновений им понадобиться, если их шкура, их кошелёк встретятся с реальной угрозой, насколько быстро они перевернут шубы на другую сторону и начнут славить новые оккупационные власти?», - задает вопрос Лапса.

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