Очки с суперспособностями: как защитить зрение ребёнка в цифровую эпоху
Знаете ли вы, что взрослые заботятся о своём зрении в два раза чаще, чем о зрении своих детей? Между тем, до 80% нарушений зрения, вызванных чрезмерным использованием цифровых устройств и интенсивным солнечным излучением, развиваются ещё в детстве — до 18 лет. Глаза детей особенно чувствительны, поэтому им необходима дополнительная защита.
Цифровые экраны и влияние синего света
Во время пандемии дети и подростки проводили множество часов перед экранами, и цифровые технологии по-прежнему остаются неотъемлемой частью учебного процесса. Долгое сосредоточение взгляда на экране перегружает глазные мышцы, вызывая усталость и напряжение. Кроме того, синий свет может нарушать биоритмы, снижая уровень мелатонина — гормона сна, что приводит к утомляемости и трудностям с концентрацией внимания в школе.
Линзы Transitions — универсальная защита
Чтобы эффективно защитить глаза ребёнка, специалисты рекомендуют фотохромные линзы Transitions. Они автоматически адаптируются к условиям освещения, блокируют ультрафиолетовые лучи и синий свет, тем самым снижая нагрузку на глаза и предотвращая повреждение сетчатки. Материал Airwear, из которого они изготовлены, отличается высокой прочностью и безопасностью — такие линзы подойдут даже самым активным детям.
Роль родителей при выборе очков
Важно позволить ребёнку самостоятельно выбрать оправу, чтобы очки вызывали положительные эмоции и не ассоциировались с обязанностью. А вот выбор линз — это задача родителей: именно они должны позаботиться о качестве защиты глаз. Специалисты оптики “Fielmann” всегда готовы помочь подобрать подходящие очки, чтобы зрение вашего ребёнка было под надёжной защитой — как в школе, так и за её пределами.