Очки с суперспособностями: как защитить зрение ребёнка в цифровую эпоху Реклама Редакция PRESS 10 апреля, 2025 13:54 Реклама

Знаете ли вы, что взрослые заботятся о своём зрении в два раза чаще, чем о зрении своих детей? Между тем, до 80% нарушений зрения, вызванных чрезмерным использованием цифровых устройств и интенсивным солнечным излучением, развиваются ещё в детстве — до 18 лет. Глаза детей особенно чувствительны, поэтому им необходима дополнительная защита.

Цифровые экраны и влияние синего света

Во время пандемии дети и подростки проводили множество часов перед экранами, и цифровые технологии по-прежнему остаются неотъемлемой частью учебного процесса. Долгое сосредоточение взгляда на экране перегружает глазные мышцы, вызывая усталость и напряжение. Кроме того, синий свет может нарушать биоритмы, снижая уровень мелатонина — гормона сна, что приводит к утомляемости и трудностям с концентрацией внимания в школе.

Линзы Transitions — универсальная защита

Чтобы эффективно защитить глаза ребёнка, специалисты рекомендуют фотохромные линзы Transitions. Они автоматически адаптируются к условиям освещения, блокируют ультрафиолетовые лучи и синий свет, тем самым снижая нагрузку на глаза и предотвращая повреждение сетчатки. Материал Airwear, из которого они изготовлены, отличается высокой прочностью и безопасностью — такие линзы подойдут даже самым активным детям.

Роль родителей при выборе очков

Важно позволить ребёнку самостоятельно выбрать оправу, чтобы очки вызывали положительные эмоции и не ассоциировались с обязанностью. А вот выбор линз — это задача родителей: именно они должны позаботиться о качестве защиты глаз. Специалисты оптики “Fielmann” всегда готовы помочь подобрать подходящие очки, чтобы зрение вашего ребёнка было под надёжной защитой — как в школе, так и за её пределами.