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«Очередь начинается аж на Вантовом мосту!» Жительницу Кипсалы возмущают заторы — народ едет на выставки

Редакция PRESS 27 апреля, 2025 13:38

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Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

В своем твите она пишет: "Очередь на въезд на Кипсалу начинается уже на Вантовом мосту. Ну какой смысл ехать на выставку на машине? Сюда ни заехать невозможно, ни припарковаться. Раздражает, что Рижская дума уклоняется от решения этого вопроса тоже".

Вопрос,  как считает Майя, мог бы быть решен, если бы 57-й автобус курсировал и по выходным дням  - сейчас он ходит только в будние дни. Ее пост  вызвал к жизни весьма бурную дискуссию - вот некоторые из комментариев:

- Больше всего бесит все это дерьмо, когда просто хочешь нормально съездить в аутлеты в "Олимпии" или в "Адвентику". Такой зал должен быть где-нибудь около Рижской объездной дороги и железнодорожной станции, а  не в центре Риги.

- Если живешь в самом дорогом и привилегированном районе Риги, думаю, что пара сотен богачей могла бы и потерпеть - посидеть в маленькой пробке. Лучше подумать о тех заторах, что возникают каждое утро и к вечеру на мостах, по пути в микрорайоны, где живет большинство рижан.

- Идти пешком не вполне безопасно, если учесть количество агрессивных велосипедистов и электросамокатов на тротуаре. Когда со мной дети, еду просто на машине, так гораздо безопаснее. Браво, велосипедисты!

- Хотите, чтобы ехали на велике из Лиепаи и Валмиеры? Когда наконец дойдет, что Рига - столица страны? Может быть, давайте перенесем в другое место, похоже, рижане этой чести уже давно не заслуживают.

- Что это за столичное высокомерие, будто на выставку могут ехать только местные? На Кипсалу из центра не ходит нормальный удобный общественный транспорт, который как-то мотивировал бы ехать на нем из села Ругаи.

- Вот по этой причине и не посещаю никакие выставки на Кипсале, хотя жаль - если бы их устраивали в другом месте, обязательно многие бы посетила.

- Я уже толком не понимаю суть этих выставок. Бессмыслица. "Мероприятие для туристов". Там ни реальных покупателей нет - разве что один из двадцати, ни реальных деловых партнеров. Негде провести выходные? В Латвии так много классных мест.

- И как бы ты хотела, чтобы дума это решила? Перенесла Даугаву? Снесла РТУ? Какие еще идеи? 

 

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