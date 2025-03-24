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Обязан ли отец ребёнка увеличить алименты на сына, если мать ребёнка не работает?

«Семь секретов» 24 марта, 2025 15:02

Юридическая консультация 0 комментариев

"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".

Согласно действующему законодательству Латвии, родители обязаны соразмерно с их способностями и имущественным положением содержать ребенка - до тех пор, пока он сам сможет обеспечивать себя. Споры о средствах на содержание ребенка разрешает суд.

Обязанность заботиться о содержании ребенка не прекращается, когда он разлучен с семьей или не живет вместе с одним из родителей или обоими родителями. Минимальный размер средств на содержание, обеспечить который ребенку обязан каждый из родителей независимо от его способности содержать ребенка и имущественного положения, определяет Кабинет министров с учетом установленной в государстве минимальной месячной заработной платы и возраста ребенка.

О размере алиментов

На данный момент для детей до семилетнего возраста алименты должны составлять 25% от минимальной заработной платы, что равняется 185 евро в месяц на каждого ребенка. Для детей от 7 до 18 лет сумма алиментов составляет 30% от минимальной заработной платы, что составляет 222 евро в месяц.

Необходимо отметить, что размер алиментов может быть увеличен в судебном порядке, если одна из сторон считает, что установленной суммы недостаточно для обеспечения потребностей ребенка. Это может быть связано с дополнительными расходами на ребенка, которые могут возникать в зависимости от ситуации или по мере взросления ребенка. Однако требование об увеличении суммы должно быть обосновано.

Конечно, закон не утверждает, что алименты — это единственный способ обеспечить ребенка. Обязанность каждого родителя — обеспечивать ребенка в целом, и это включает в себя не только финансовую помощь через алименты, но и другие формы обеспечения, такие как предоставление жилья, воспитание и забота. Однако тот факт, что один родитель не работает, не означает, что второй обязан покрывать все расходы или увеличивать сумму алиментов, чтобы компенсировать отсутствие дохода у другого родителя, поскольку оба родителя несут ответственность за содержание ребенка независимо от того, с кем он проживает. Алименты выплачиваются на содержание ребенка, а не на содержание второго родителя.

Что учитывает суд

Обращаем внимание, что закон не устанавливает верхнего предела размера алиментов, однако оговаривает, что размер алиментов должен быть определен соразмерно способностям и имущественному положению родителей. Кроме того, если родитель, который платит алименты, уже оказывает достаточную финансовую поддержку и его возможности ограничены, то увеличение алиментов из-за того, что второй родитель не работает, будет нарушать принцип справедливости. Суд будет учитывать общий доход, обязанности и возможности обеих сторон, а также потребности ребенка.

Варианты решения

Попробуйте обсудить возможность изменения суммы алиментов с вашей бывшей женой мирным путем. Постарайтесь объяснить ей, что ваше финансовое положение на данный момент не позволяет увеличить сумму алиментов.

Для разрешения ситуации вы можете также обратиться к медиации. Это процесс внесудебного решения споров и проведения переговоров с помощью специального нейтрального посредника (медиатора). Цель медиации в том, чтобы каждая из конфликтующих сторон достигла результата, ориентированного на собственные интересы. На сайте https://www.mediacija.lv вы можете найти более подробную информацию об этом, а также список медиаторов.

Если договориться не удастся, но вы захотите окончательно разрешить эту ситуацию, вам придется обратиться в суд. При рассмотрении спора суд будет учитывать не только ваше финансовое положение, обязательства по кредиту, наличие второго ребенка, но и потребности ребенка, а также то, что обязанности по содержанию ребенка несут оба родителя.

Прежде чем обратиться в суд, постарайтесь собрать все подтверждающие документы (сведения о своих доходах, расходах, выплаченных алиментах, задолженности и т. д.). Также рекомендуем обратиться к адвокату за более подробной консультацией, в том числе о ваших перспективах разрешения ситуации в судебном порядке.

 

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