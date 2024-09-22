Журналист Сандрис Точс в соцсети поделился своим мнением по этому поводу:

"Сегодня Сейм запретил русский язык в банкоматах! Если бы языковые запреты были задуманы для защиты латышского языка, тогда надо было бы запланировать и запрет английского. Это не защита латышского языка - это обращение против одного конкретного языка, нарушающее принцип справедливости, так как русский - родной язык очень большого числа латвийских граждан. Обращение против русского языка непосредственно угрожает безопасности Латвии. Ибо защита русскоговорящих - это тезис, которым Путин обосновывает вторжение в Украину.

Потенциальное вторжение в Латвию тоже может быть обосновано защитой русскоговорящих. Поэтому обращение против одного конкретного языка - это не повышение безопасности Латвии, а непосредственная угроза. Непонятно, почему латвийские политики столь необдуманно осуществляют дискурс Путина, которым может быть обосновано вторжение в Латвию. Причем способом, который не приумножит симпатий в Европе и США, где языки не запрещают. Это в час "икс" на Западе может вызвать отношение - "сами виноваты"!"

Его мнение подверглось резкой критике, но у него хватает и сторонников.

Профессор ЛУ Ринголдс Балодис пишет в комментариях: "Ну, это чушь. Единственное объяснение - преувеличенное стремление показать... Да, что показать? Видимо, патриотизм. В свое время архиепископ Янис Ванагс сказал, что, по его мнению, единственный способ, как латыши понимают патриотизм, это вражда против русских. И, конечно, это мощно улучшает внутренний микроклимат страны с национальным меньшинством - русскими. Даже при русских с латышским языком так не поступали. Такая идея иррациональна и направлена на разжигание национальной розни. И идея исходит из бюджетной комиссии Сейма, которая должна думать о государственных финансах?!"

"У меня просто не хватает слов... когда в Латвии люди начнут понимать, что искусственно разжигается вражда? И это делает наше правительство? Если бы язык был всему виной, то немецкого после Второй мировой войны вообще бы не было", - комментирует пользовательница.

"Отсутствие обращения против русского языка следует оценивать как залезание в задницу большому брату", - реагирует в соцсети "Х" некий Андрис.

Пользователь "Х" с никнеймом Viedoklis par politiku высказался весьма сурово: "На первый взгляд, одной из фигур в проблеме радикализации партии "Латвия на первом месте" является Сандрис Точс. Параллельно обычным мифам и российскими нарративам - после голосования по банкоматам он латышам грозил российскими войсками, если вы, холопы, не сделаете так, как Точс желает. Какими войсками, Точс? Теми, которые мы сейчас в Украине вырезаем, как грибы?"

Помощник депутата Сейма Майя Арманева высказала мнение, близкое Точсу: "Сейм проголосовал против русского языка в банкоматах. Интересно, что многие украинцы, живущие в Латвии, сами в быту используют русский язык. Однако это очередное голосование, чтобы "Новое единство" и Нацобъединение замазали народу глаза якобы важными проблемами в стране (можно подумать, более важных проблем нет). Хотя здесь речь идет не только о банкоматах, и все, кто голосовал, это очень хорошо знают. ЛИЧНО Я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ОБРАЩЕНИЕ ПРОТИВ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО ЯЗЫКА! Спасибо за ваше внимание” (последняя фраза написана по-русски. - Ред.).

Арманевой отвечает журналист Кришьянис Клявиньш: "Майя, любите россию (орфография сохранена. - Ред.) в россии, а не в Латвии. Здесь Латвия, была Латвия и всегда будет Латвия. Здесь никогда не будет россия, как бы вашим партийным кураторам и истинным выгодополучателям того ни хотелось".