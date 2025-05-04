О миграции в соцсетях: «Будем бороться с отсутствием латышского в айфонах вместо реальной проблемы?»

В частности, пользователь @Reinisceplis в соцсети "Х" поднял вопрос о семьях иммигрантов в Риге, напомнив, что жители Узбекистана и других государств в Латвии не только учатся и работают, но и живут семьями с детьми. Он выражает опасение, легальна ли эта миграция: "Понимаю, что любить мигрантов по-прежнему политкорректно. И все же не понимаю, как в Риге может быть полно не только прилежных узбекских и т.п. рабочих, но и их вторых половин с грудничками в колясках. Легально? Ведь они не по разрешению на работу и не студенты". Далее в комментариях он же написал: "Итак, мы будем бороться с проблемами, касающимися отсутствия латышского языка в айфонах, но по-настоящему глубинные вопросы затрагивать не будем".

Этот пост вызвал обширный резонанс, в очередной раз показав, что мнения общества по этому поводу весьма разнятся.

- Даже студентам, говорят, разрешается брать с собой 10 родственников.

- Самое кошмарное, что в Латвии, кажется, они предоставлены сами себе. В Германии всех хотя бы отправляют на курсы по языку, обязателен уровень В1, чтобы сохранить пособия. У нас они будут болтаться без помех до конца жизни.

- Еще один нюанс насчет гастарбайтеров. Знакомые из полиции, которые все чаще имеют с ними дело, говорят, что у многих из них образование - 2-3 класса, например, в школах Узбекистана...

- Может быть, не стучи по клавиатуре и иди работать вместо них, а нам гастарбайтеры нужны. Это даже не вопрос, это факт.

- Пора прекратить валять дурака с этой "политкорректностью".

- Давно уже не политкорректно. В других местах пробуждаются и выгоняют их, а Латвия, как всегда, наступает на грабли с опозданием. Пробуждение произойдет после большой беды. Если вообще произойдет?!

- То же самое в Юрмале, в Каугури, колония вьетнамцев живет уже не временно, не только гастарбайтеры, а с семьями, дети ходят в школу, я видела, как ехали из Майорской средней школы, другие здесь же, в Каугури. Вроде как на переработке рыбы работают? Кто-то знает подробнее?

- У всех с разрешениями на работу вместе с ними едут семьи - дети и жены. Домой никто не едет. Число приезжих в голове не укладывается. Контроля нет. Силиня и "Новое единство" счастливы, потому что такой был заказ - наводнить Латвию мусульманами.

- Если латыши ездут из Латвии, то кто-то поедет в Латвию. И это не будут немцы.