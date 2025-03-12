О чем говорит соглашение между США и Украиной о возможности прекращения огня?

Однако достигнутое во вторник соглашение между США и Украиной о временном прекращении огня в войне с Россией представляет собой заметную смену курса.

Всего неделю назад США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной после напряженной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Тот факт, что американские и украинские дипломаты смогли улучшить отношения и наметить путь продвижения вперед, служит еще одной иллюстрацией того, что Трамп, несмотря на свою браваду и склонность сыпать оскорблениями, кажется, всегда открыт для дальнейших переговоров.

Для него демонстративная самоуверенность и давление, по сути, часто являются неотъемлемой частью переговорного процесса.

Но стратегия, которая включает в себя чередование публичных угроз и уступок, не лишена рисков, что в последние недели стало болезненно очевидно для более чем 60% американцев, инвестирующих в фондовый рынок США.

Основные фондовые индексы продолжили падение во вторник после того, как Трамп обострил свою тарифную борьбу с северным соседом и крупнейшим торговым партнером США — Канадой.

В язвительном посте на своей странице в социальной сети TruthSocial Трамп заявил, что удвоит тарифы на канадскую сталь и алюминий в ответ на планируемое Канадой введение дополнительной платы за электроэнергию для северных штатов США. Он снова сказал, что вхождение Канады в состав США — «единственное, что имеет смысл».

Этот агрессивный стиль привел к результатам в течение нескольких часов: премьер провинции Онтарио Дуг Форд пока отказался от надбавки на электроэнергию, после чего Трамп заявил, что не будет удваивать 25-процентные тарифы, вступающие в силу в среду.

Однако продолжающийся торговый спор привел к потере триллионов долларов на фондовом рынке США. И по-прежнему существует вероятность введения новых пошлин — против Канады и других торговых партнеров США — в следующем месяце.

Между тем, несмотря на согласие Украины на временное перемирие, по-прежнему нет никаких признаков достижения соглашения о добыче полезных ископаемых, которое приносило бы доходы США. Трамп ясно дал понять, как сильно он этого хочет, и это может стать камнем преткновения в будущем.

Также нет никаких признаков, говорящих о готовности России принять предложение о 30-дневном прекращении огня. На что пойдет команда Трампа, чтобы убедить Владимира Путина согласиться на это, пока тоже неясно.

Сработает ли снова тот же сценарий? Или Трампу придется искать другой инструмент в своем арсенале для ведения переговоров?

Тем не менее налицо явный прогресс в выполнении обещания, которое Трамп повторял на протяжении большей части прошлогодней президентской кампании: что он — тот, кто может положить конец войне, продолжающейся уже три года.

Он решил совершить рискованный поступок, успех в котором мог бы принести мир и процветание. Однако цена неудачи будет измеряться потерянными жизнями.