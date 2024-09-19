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Нужный министр: Сейм отклонил требование оппозиции об отставке Бришкенса

Редакция PRESS 19 сентября, 2024 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм отклонил требование оппозиции об отставке министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") за неспособность решить проблемы транспортной отрасли.

За отставку министра проголосовали 43 депутата, против были 48. Против отставки Бришкенса голосовали только депутаты коалиции - фракций "Прогрессивных", "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян.

В дебатах перед голосованием депутат оппозиционного "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс призвал Сейм поддержать отставку министра, чтобы не допускать халатности и хаоса в работе Министерства сообщения. Бришкенс не способен решать серьезные задачи, так как везде, за что он брался в этом году, наблюдался хаос и проблемы, сказал Смилтенс, напомнив о ситуации с "Latvijas Pasts", поездами "Vivi", "airBaltic" и "Rail Baltica".

Смилтенс считает, что Бришкенс пытается разжалобить общественность, утверждая, что ему досталось плохое наследство от предыдущих министров.

Лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс призвал министра объяснить, как будет финансироваться проект "Rail Baltica", для реализации которого нет денег. Он напомнил, что Бришкенс десять лет проработал на разных должностях в предприятии по реализации "Rail Baltica" и в "airBaltic".

Депутат ЛПМ Линда Лиепиня заявила, что Бришкенса и "Прогрессивных" держат в правительстве только для того, чтобы обеспечить его стабильность. Она призвала министра сообщения уйти в отставку.

В защиту Бришкенса выступил председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, заявив, что у депутатов нет причин поддерживать отставку, так как и министр, и партия твердо придерживаются открытости по проблемам в транспортной отрасли.

Сам Бришкенс, выступая в Сейме перед голосованием об отставке, заявил, что мог бы и дальше умалчивать о проблемах в отрасли, но решил открыто говорить о них. Он отметил, что проблемы в транспортной отрасли существовали до его вступления в должность.

Бришкенс указал, что после его вступления в должность общественность наконец узнала истинные затраты на проект "Rail Balticа". Увеличение расходов происходило в течение нескольких лет, но об этом никто не говорил.

"Мы начали рассекречивать документы", - сказал Бришкенс, подчеркнув, что Министерство сообщения теперь старается работать более открыто.

Значительную часть своего выступления министр посвятил проекту "Rail Baltica", подчеркнув, что министерство продолжает работать над его реализацией и крайне важно построить так называемое рижское кольцо, соединив магистраль с Рижским аэропортом.

В то же время Бришкенс отметил, что придется побороться за финансирование для проекта. "На данный момент неизвестно, сколько средств мы сможем получить", - сказал министр, напомнив, что Литва и Эстония также нуждаются в финансировании.

Запрос об отставке министра сообщения подало Национальное объединение, которое считает, что Бришкенс не способен управлять отраслью, принимать решения и разъяснять их общественности.

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