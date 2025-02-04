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Нужно объединяться с Польшей, Швецией, Финляндией и Украиной, тогда Востоку здесь будет нечего делать: глава LTRK мечтает (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 17:49

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Латвийский экспорт в Россию остается на уровне, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, заявил в подкасте “Piķis un ģēvelis!” портала tv3.lv Айгар Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK).

Глава Латвийской торгово-промышленной палаты поделился своим видением экспортных отношений латвийских предпринимателей с Россией. Он подчеркнул, что Латвийская торгово-промышленная палата решительно выступает против сотрудничества с Россией и Белоруссией после полномасштабного вторжения России на Украину, исключив из организации тех членов, которые продолжили сотрудничество с этими странами.

Ростовскис также отметил, что безопасность является главным приоритетом для нашего поколения, и подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности между странами Балтии, Польшей, Швецией, Финляндией, а также Украиной. Он считает, что такой региональный блок с населением около 90 миллионов человек мог бы обеспечить большую стабильность и устойчивость к «восточному соседу».

«Я подойду к этому вопросу с другой точки зрения — как гражданин». Самое главное для нашего поколения — это безопасность, чтобы никто не вторгся сюда. Приграничные страны понимают это лучше всех. Нам необходимо выстраивать центральные отношения с Польшей, Швецией, Финляндией, странами Балтии, а также Украиной. Общая численность населения этих стран составляет 90 миллионов человек. Если мы, эти страны, сможем договориться о том, что это будет единая, общая зона безопасности и экономики с населением 90 миллионов человек. Если поляки, шведы и финны признают, что Прибалтика — это единое экономическое пространство, а потенциально и Украина, то Востоку здесь будет делать нечего», — прокомментировал Ростовскис.

Говоря о предпринимателях, которые продолжают сотрудничать с Россией, Ростовскис подчеркнул, что Латвийская торгово-промышленная палата выявила таких членов и провела индивидуальные переговоры. Организация понимает, что некоторые компании сталкиваются с трудностями при переориентации, но тем, кто игнорирует ситуацию, отказывают в участии.

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