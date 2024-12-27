Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita

Нужно быть готовыми к любому повороту событий: министр приехал с инспекцией на электростанции

© LETA 27 декабря, 2024 13:52

Важно 0 комментариев

LETA

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.

Реагируя на повреждение электрокабеля "EstLink 2" в Финском заливе, Валайнис вместе с представителями предприятия "Latvenergo" в пятницу провел технический осмотр ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

"В обычной ситуации нас бы сегодня здесь не было. Все оборудование было бы выключено, и его не нужно было бы запускать", - сказал Валайнис.

Как подчеркнул министр, отключение кабеля "EstLink 2" показывает значение инфраструктуры "Latvenergo" для рынка электроэнергии. "Мы должны быть уверены, что эта инфраструктура будет работать при любых обстоятельствах", - сказал министр, подчеркнув важность завершения ремонта ТЭЦ-1 к марту.

Валайнис также обсудил с руководством "Latvenergo" необходимость усиления мер по защите энергетической инфраструктуры.

Говоря о повреждении кабеля "EstLink 2", Валайнис напомнил, что только что кабель в течение 10 месяцев находился на ремонте, и цена на электроэнергию в этот период выросла на 10%. "В этот раз мы тоже не можем исключать, что не произойдет нечто подобное", - сказал министр.

Как сообщалось, в среду вышел из строя электрокабель "EstLink 2", соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

Финские власти для расследования инцидента доставили в порт плавающее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.

Мощность электрокабеля "EstLink 2" составляет 650 мегаватт. В настоящее время продолжает работать эстонско-финский кабель "EstLink 1" мощностью 350 мегаватт.

Власти стран Балтии заверяют, что повреждение "EstLink 2" не повлияет на запланированный в феврале выход стран Балтии из энергетической системы БРЭЛЛ и присоединение к европейским электросетям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Бабушка, опять эти крысы бегают!» Нашествие грызунов на узких улицах «средневековой» Риги

Латышские СМИ 13:41

Латышские СМИ 0 комментариев

На узких мощёных улочках Старого города в Риге, как оказалось, можно встретить не только туристов и отдыхаюхих в праздничные дни горожан. Остроту ощущений средневекового антуража от прогулки в самом сердце столицы добавляют крысы, которые снуют среди бела дня.

На узких мощёных улочках Старого города в Риге, как оказалось, можно встретить не только туристов и отдыхаюхих в праздничные дни горожан. Остроту ощущений средневекового антуража от прогулки в самом сердце столицы добавляют крысы, которые снуют среди бела дня.

Читать

Военно-морские силы Эстонии будут охранять кабель на дне Балтийского моря

Мир 12:21

Мир 0 комментариев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что с пятницы военно-морские силы (ВМС) Эстонии будут охранять морской кабель "Estlink 1" между Эстонией и Финляндией, чтобы гарантировать его безопасность.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что с пятницы военно-морские силы (ВМС) Эстонии будут охранять морской кабель "Estlink 1" между Эстонией и Финляндией, чтобы гарантировать его безопасность.

Читать
Загрузка

СГБ: деятельность российских спецслужб в Латвии в следующем году может стать более разнообразной

Новости Латвии 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

Вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии в следующем году может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ).

Вредительская деятельность российских спецслужб против различных объектов в Латвии в следующем году может стать более разнообразной и агрессивной, прогнозирует Служба государственной безопасности (СГБ).

Читать

Принеси ненужное, возьми нужное: где будут шкафы для обмена «ненужными» подарками?

Важно 11:52

Важно 0 комментариев

Вплоть до 13 января в трех городах Латвии — Риге, Сигулде и Лиепае — будут установлены белые шкафы по обмену подарками. В прошлом году через такие шкафы прошло более 1000 вещей. Об этом в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал автор этой идеи, председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Вплоть до 13 января в трех городах Латвии — Риге, Сигулде и Лиепае — будут установлены белые шкафы по обмену подарками. В прошлом году через такие шкафы прошло более 1000 вещей. Об этом в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал автор этой идеи, председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Читать

В новом году у латвийцев будет меньше наличных и больше отчётности: как это?

Выбор редакции 11:47

Выбор редакции 0 комментариев

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Читать

Двойное убийство и самоубийство в Марупе: Pietiek приводит новые шокирующие подробности

Важно 11:30

Важно 0 комментариев

Мы уже писали о потрясшей Латвию трагедии в Марупе: 48-летний мужчина 14 декабря предположительно совершил двойное убийство в частном доме - он убил свою 10-летнюю дочь и мать, а затем застрелился сам.

Мы уже писали о потрясшей Латвию трагедии в Марупе: 48-летний мужчина 14 декабря предположительно совершил двойное убийство в частном доме - он убил свою 10-летнюю дочь и мать, а затем застрелился сам.

Читать