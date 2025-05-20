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«Ну, просто нет аргументов, чтобы сохранять открытой»: Домбрава предлагает полностью закрыть границу (1)

Редакция PRESS 20 мая, 2025 20:26

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Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.

«Я считаю, что нам не нужно держать открытыми пограничные контрольные пункты с государством-агрессором, включая его сторонника. Скорее всего, если бы Латвия сделала такой шаг, Эстония и Литва последовали бы за нами. Это фактически в корне изменило бы ситуацию с грузопотоками, обходом санкций и различными схемами контрабанды людей», — считает Домбрава.

В интервью передаче TV24 Домбрава также допустил, что «по-видимому, в Латвии достаточно заинтересованных сторон, в том числе в Кабинете министров, чтобы эта граница всё время оставалась открытой». По его словам, у него нет другого объяснения, почему пограничные пункты на границе с Белоруссией и Россией до сих пор полностью не закрыты.

«На данный момент нет никаких аргументов в пользу того, чтобы сохранять открытой границу с государством-агрессором. Если мы увидим, что в Белоруссии всё меняется, как говорится, она становится демократическим государством, тогда, конечно, на следующий день можно восстановить все грузовые потоки. Но сейчас, когда против нас ведётся гибридная война — о чём мы говорим на всех международных платформах, — в то же время мы держим границы открытыми. Ну, здесь просто нет аргументации», — признал Домбрава в интервью передаче TV24 «Ziņu TOP».

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