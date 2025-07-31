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Жёлтое предупреждение: уровень воды в реках Курземе поднялся на 2 метра

© LETA 31 июля, 2025 08:13

ЧП и криминал 0 комментариев

После выпавших в среду обильных осадков резко повышается уровень воды в нескольких реках в западной части страны, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В притоке Венты Циецере возле Пакульской ГЭС уровень воды поднялся на два метра, резкий подъем уровня воды наблюдается и в других местах в бассейне Венты, а также в левобережных притоках Лиелупе.

Как сообщалось, в среду больше всего дождей выпало в Курземе и на западе Земгале, наибольшее количество осадков на государственных станциях наблюдений составило 44,6 миллиметра в Добеле и 52,9 миллиметра в Салдусе, или 58% и 63% от июльской нормы соответственно.

В ночь на четверг дожди прекратились, в ближайшие сутки в Курземе преимущественно не прогнозируется сильных осадков, а в четверг и пятницу обильные дожди пройдут в центральной и восточной части Латвии.

По всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды, местами возможно затопление низин. Желтое предупреждение о высоком уровне воды будет действовать до понедельника, 4 августа.

Температура воды в большинстве рек и озер составляет 17...23 градуса, в море - в основном 15...20 градусов.

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