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Рига и рижане: полезные адреса и телефоны для горожан

«Вести» 31 июля, 2025 13:10

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В новой подборке полезной информации - о наиболее важных событиях в Риге, которые происходят в эти дни, а также о новых нормативах, которые затрагивают интересы многих рижских семей...

Звоните, высказывайтесь...

В Риге начала работать единая информационная горячая линия - 80001201

Теперь, чтобы позвонить в какую-то службу Рижского самоуправления, достаточно набрать один справочный номер, - утверждают в исполнительной дирекции столицы.

Рижская дума централизовала систему связи в столице, предоставив возможность звонить в различные муниципальные учреждения по единой бесплатной информационной горячей линии - 

80001201

- как по бытовым вопросам, так и в экстренных ситуациях.

До сих пор было много разных телефонных номеров, что доставляло жителям массу неудобств. Теперь внесены существенные улучшения, которые дают возможность прояснить все вопросы по одному номеру телефона — одним звонком, что особенно важно в кризисных и стрессовых ситуациях.

Номер легко запомнить: число 1201 — это год рождения Риги. Предполагается впоследствии оставить только эти четыре цифры.

Единый номер телефона был создан путем централизации нескольких бесплатных и других информационных телефонов, как то:

- Департамент городского развития (Строительное управление) - 67105800;

- Управление доходов самоуправления – 80000850;

- бесплатный информационный телефон Рижской думы - 80000800;

- Центр управления дорожным движением - 80003600 и другие.

Телефоны служб самоуправления будут закрываться постепенно - в течение шести месяцев. Клиентов будут автоматически уведомлять об этом, им будет предложено звонить на номер справочного телефона Риги 80001201 (или 1201).

Единый номер телефона доступен по будням с 8.00 до 17.00. С 18.00 будет предоставляться информация о муниципальных услугах; в круглосуточном режиме будет обеспечиваться прием сообщений о событиях в городской среде.

Телефонную связь обеспечивают один круглосуточный оператор и несколько операторов в рабочее время. При необходимости могут быть привлечены дополнительные операторы.

Жители смогут дождаться и обратного звонка оператора. Также в экстренных кризисных ситуациях будет предоставлено интерактивное голосовое оповещение о текущей ситуации и возможных действиях.

Информационные телефоны рижских предприятий самоуправления RIgas satiksme, RIgas Udens, RNP и другие пока не централизованы...

Теперь - два раза в год

Увеличили пособия политрепрессированным

Теперь пособие политрепрессированным лицам и участникам национального сопротивления выплачивается дважды в год - 150 евро в мае и 150 евро в ноябре. Весеннюю поддержку получили 1 804 рижанина, общая сумма выплат - 270 600 евро.

До 2025 года Рижское самоуправление выплачивало пособие в размере 150 евро один раз в год – в ноябре, накануне годовщины провозглашения Латвийской Республики. Теперь - и в дальнейшем - пособие будет выплачиваться также в мае, в День восстановления независимости Латвии.

Пособие выплачивается двумя равными частями, если получатель задекларировал место жительства в Рижском самоуправлении до 1-го числа месяца выплаты.

Пособие могут получать политически репрессированные лица и участники национального сопротивления – получатели государственных пенсий. Жителям не нужно самостоятельно подавать заявление на получение пособия. Пособие предоставляется без подачи заявления и оценки доходов.

Списки на выплату пособия составляются Рижской социальной службой совместно с Управлением по делам гражданства и миграции.

В 2024 году пособие получили 1 875 рижан...

Помощь с оговоркой

Увеличены размеры пособий для новорожденных

Перед самыми выборами Рижская дума приняла норматив об увеличении размера пособия при рождении ребенка с 1 июля. Наверное, планировалось таким путем резко увеличить демографию, но получилась путаница, возникло непонимание со стороны тех, кому вроде бы полагается поддержка самоуправления.
При рождении двойни пособие предусмотрено в размере 4 500 евро.

Если в семье уже есть трое или более детей, то пособие на двойню будет 6 000 евро.

Пособие на тройню и более детей – 7 500 евро.

Если дети появятся на свет раньше 32-й недели беременности (это 31 неделя и 6 дней), семье будет выплачено дополнительно 1 500 евро.

На одного родившегося ребенка предусмотрена разовая поддержка в размере 150 евро.

Получается, столичные власти заинтересованы только в рождении детей оптом, так сказать, а на появление детишек на свет по одному не стоит тратить деньги самоуправления. Правда, с 1 января 2026 года планируется увеличить пособие на одного родившегося ребенка до 450 евро. Хотя, как говорят рижане, раз уж пошел счет на тысячи, то могли бы на одного малыша хотя бы 1 000 евро пообещать - как в Юрмале, например...

Вместе с тем ужесточили требования к декларированию места жительства родителей. Хотя бы один из родителей должен быть задекларирован на территории Рижского самоуправления - не менее 12 месяцев до рождения ребенка, иначе пособие назначено не будет.

ВНИМАНИЕ! Это не относится к разовому государственному пособию по рождению ребенка в размере 421,17 евро на каждого родившегося малыша.

Пособие можно запросить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, установления опеки или усыновления. При подаче заявки на пособие важно учитывать, что его размер определяется нормативным актом, действующим на день рождения ребенка, а не на момент его регистрации...

Где примут жителей?

Названы адреса центров обслуживания жителей рижских районов

Наверное, рижане стали меньше жаловаться и меньше подавать полезных предложений. А как иначе расценить, что вместо 6 центров обслуживания жителей рижских районов продолжают работать 4?

Можно обратиться в центры:

- на ул. Бривибас, 49/53;

- на ул. Даугавпилс, 31;

- на ул. Эдуарда Смильгя, 46;

- на ул. Слокас, 161, к. 2.

А центры на улице Иерикю, 43а, улице Гобас, 6а, прекратили личный прием клиентов. Странно, потому что Пурвциемс - густонаселенный район, плюс там немало арендных и социальных домов самоуправления, а значит, наверняка и проблем у жителей немало.

А жители Болдераи уже привыкли, что о них власти и не вспоминают: «Наш район, как всегда, в сиротках у Рижской думы». Учитывая удаленность района от центра и других районов, могли бы оставить хоть какие-то приемные дни.

Столичные власти советуют обращаться в случае необходимости в центр приема клиентов на Бривибас, 49/53, куда, кстати, от Болдераи и Даугавгривы ходит 3-й автобус (каких-то 50 минут – и на месте). Время работы центра:

- понедельник, четверг - с 8.00 до 19.00;
- вторник, среда - с 8.00 до 18.00;
- пятница - с 8.00 до 17.00.

До улиц Даугавпилс, 31, и Эдуарда Смильгя, 46, тоже можно легко добраться как на общественном, так и на личном транспорте: там имеются места для краткосрочной парковки.

До центра обслуживания клиентов на Слокас, 161, к. 2, также можно легко добраться как на общественном, так и на личном транспорте.

Время работы этих центров:

- понедельник - с 8.30 до 18.00;
- вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.00;
- пятница - с 8.30 до 16.00.

В центре обслуживания жителей рижских микрорайонов можно получить услуги самоуправления и узнать о них, а также получить поддержку своих предложений.

Какие услуги предоставляют центры обслуживания клиентов:

- информируют и консультируют по вопросам, входящим в компетенцию самоуправления;

- оформляют и выдают все виды разрешений на уличную торговлю;

- запрашивают услуги самоуправления;

- помогают оформить права авторизации на портале услуг www.eriga.lv;

- принимают документы, адресованные самоуправлению;

- декларируют место жительства, выдают справки;

- по просьбе жителя меняют ему избирательный округ, заверяют подпись;

- оказывают поддержку гражданскому населению Украины.

Иными словами, если кто помнит прежнюю структуру работы районов столицы, то это бывшие исполнительные дирекции районов в сильно усеченном виде...

(!) Подробнее – на портале Рижского самоуправления: riga.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

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Комментарии (0) 22 реакций
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